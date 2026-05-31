Junio en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destaca la llegada de la tercera temporada de "El juego del dragón" y la última de "El oso"

La tercera temporada de "La casa del dragón" (HBO Max) es uno de los estrenos destacados del mes de junio

El 2026 sigue avanzando con estrenos a lo largo y ancho de las plataformas . Junto con la llegada definitiva del invierno, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Mubi, Apple Tv Plus, Universal+ y Disney+ renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón con una manta.

Uno de los estrenos más destacados del mes será la tercera temporada de "La casa del dragón", la serie del universo de "Game of Thrones". Otra muy esperada por el público es la temporada final de "The Bear", una de las ficciones más celebradas de los últimos años.

Universal+

- “Rey y conquistador”. 2 de junio

Un intenso drama épico protagonizado por James Norton (“Happy Valley”) y Nikolaj Coster-Waldau (“Game of Thrones”) con ocho episodios llenos de acción e intriga. Esta epopeya medieval retrata el enfrentamiento entre Harold Godwinson (Norton) y Guillermo de Normandía (Coster-Waldau), quienes protagonizaron una de las luchas más significativas del siglo XI, ambos impulsados por la sed de victoria en el mundo de la política, una ambición desmedida y un choque de egos.

Con un ritmo narrativo implacable, la serie recrea de forma cruda la Batalla de Hastings, ocurrida en octubre de 1066, que marcó el inicio del dominio normando en Inglaterra. Así, veremos a los protagonistas, antiguos aliados, enfrentarse por la corona inglesa en una serie brillantemente realizada.

Embed - Rey y Conquistador | Tráiler | HBO Max

- “From”. Temporada 4. 29 de junio

Vuelve la serie de terror y ciencia ficción que Stephen King calificó como “maravillosa”. Creada por John Griffin (The Twilight Zone), está protagonizada por el sheriff Boyd Stevens (Harold Perrineau de “Lost” y “Sons of Anarchy”), quien intenta resolver los misterios de Farmville: el pueblo estadounidense que atrapa a todos los que entran.

Embed - FROM Temporada 4 Trailer SUBTITULADO [HD] From Season 4 Trailer

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Mubi

- Colección “El teatro del mundo: la trilogía de Berlín de Ulrike Ottinger”. 1 de junio

El cine experimental alemán de la posguerra se hace presente con “El teatro del mundo: La trilogía de Berlín de Ulrike Ottinger”, títulos clave de esta audaz cineasta, guionista y productora. Estas películas son una mezcla de política y poética en mundos atemporales llenos de ritmo y dinamismo, desde ficciones surrealistas hasta documentales antropológicos; cada historia construida por Ottinger es un mundo en sí mismo, repleto de colores, magia y simbolismo protestante. “Freak Orlando” se estrena el 1º de junio, “Ticket Off No Return”, el 10; y “Dorian Gray In The Mirror Of The Yellow Press”, el 18 de junio.

- Colección “¡En sus marcas!: Cine y deporte”. 5 de junio

Para celebrar el inicio del Mundial y el espíritu de competencia, esta colección explora la intensidad, la pasión y la disciplina que convierten al deporte en un fenómeno capaz de conectar culturas, emociones y generaciones. Con títulos como “Toro Salvaje” (Martin Scorsese), “Fuera de juego” (Jafar Panahi,) y la joya colombiana “La Suprema”, la selección reúne relatos donde el boxeo, el fútbol, la esgrima y otras disciplinas se convierten en escenarios de resistencia, identidad y deseo colectivo

- Colección “¡Golazo!: rivales en la pantalla”: Argentina. 5 de junio

Argentina, campeona del mundo, se reencuentra con sus rivales del Grupo J del Mundial, esta vez, a través del cine. Una selección de películas de Argentina, Austria, Argelia y Jordania que reúne algunas de las propuestas más destacadas del cine contemporáneo de cada país: “Papicha”, “Los Delincuentes”, “Inshallah a Boy” y “Peacock”.

- “La misteriosa mirada del flamenco”. 12 de junio

En el desierto chileno de Atacama, irrumpe como un espejismo cargado de verdad. A través de Lidia, una niña criada en una familia queer en los márgenes, Diego Céspedes compone una fábula íntima donde el deseo se celebra mientras el miedo comienza a tomar forma. Desde una dimensión simbólica y profundamente humana, la película convierte la enfermedad en rumor y condena. Con una imaginería sensual y una precisión punzante, dibuja un mundo donde amar es resistir y, también, provocar.

Embed - LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO

- “Orphan”. 19 de junio.

Ambientada en la Hungría de 1957, es la nueva película de László Nemes. La historia sigue a un joven niño judío criado por su madre entre relatos idealizados sobre su padre desaparecido. Su mundo cambia por completo cuando un hombre aparece asegurando ser su verdadero padre. Con una mirada íntima sobre la identidad, la memoria y las heridas de la posguerra, la película continúa la exploración sensible y visceral característica del cine de este reconocido cineasta húngaro.

Embed - ORPHAN dir. László Nemes (International Trailer)

- “God Is Shy”. 19 de junio

Durante un viaje en tren, un juego aparentemente inocente entre dos jóvenes se transforma lentamente en una inquietante exploración sobre el miedo. En GOD IS SHY, lo cotidiano deriva hacia lo extraño y lo perturbador, construyendo una reflexión oscura sobre aquello que intentamos ocultar, ignorar o domesticar: nuestros propios miedos. Un cortometraje animado de 16 minutos que formó parte del Festival de Cine de Cannes 2025 dentro de la Semana de la Crítica y del Festival Internacional de Cine de Londres - BFI.

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- Colección “Los fantasmas entre nosotros: las películas de Christian Petzold”. 26 de junio

"Los fantasmas entre nosotros: las películas de Christian Petzold" es una colección que rinde homenaje a uno de los maestros contemporáneos del thriller psicológico. Obras en las que el capitalismo, la política y los sistemas opresores son esos entes invisibles y aterradores que transforman situaciones comunes en estremecedoras pérdidas e irremediables decisiones. Amor, guerra, trabajo y soledad son los constantes ejes temáticos que rodean la peculiar mirada de este cineasta alemán ganador del Oso de Plata a la Mejor Dirección en la Berlinale de 2012. Las películas que llegan a la plataforma son “Jerichow”, “Barbara”, “Phoenix” y “Transit”.

Netflix

- “Risa y la cabina del viento”. 3 de junio

Película argentina de fantasía y drama dirigido por Juan Cabral (uno de los directores del aclamado documental “El partido”). Protagonizada por Elena Romero, Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu, narra la tierna historia de una niña que descubre una cabina telefónica fuera de servicio mediante la cual logra comunicarse con personas fallecidas, iniciando un viaje de redención para conectar con su padre.

Embed - Risa y la Cabina del Viento - Trailer Oficial [4K]

- “México 86”. 5 de junio

Este thriller político, protagonizado por Diego Luna y Karla Souza, revela los sacrificios y el complejo entramado de intereses que se movieron detrás de escena para que el país azteca lograra albergar aquella mítica Copa del Mundo. Una mirada imperdible a las sombras del fútbol internacional.

Embed - México 86 | Tráiler oficial | Netflix

- “Hermanito”. 26 de junio.

En esta comedia, John Cena interpreta a un estructurado agente inmobiliario cuya vida perfectamente calculada se desmorona por completo cuando reaparece su hermano menor, encarnado por Eric André. El regreso de este pariente desatará un caos absoluto, repleto de situaciones incómodas y accidentes desopilantes.

Embed - Hermanito | Tráiler oficial | Netflix

Prime Video

- “La empleada”. 5 de junio

Llega a plataformas el thriller psicológico dirigido por Paul Feig (“Un pequeño favor”, “Bridesmaids”, protagonizado por Sydney Sweeney (“Euforia”), Amanda Seyfried y Brandon Sklenar. Una joven con un pasado complicado (Sweeney) se convierte en la empleada doméstica de una pareja adinerada (Seyfried y Sklenar) que esconde oscuros secretos.

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- “Cada año que pasé contigo”. 10 de junio

Se trata de la adaptación televisiva de la exitosa novela romántica “Todos nuestros veranos” de Carley Fortune, publicada en 2022. La historia se centra en Percy y Sam, quienes inician una amistad durante su adolescencia. Con el paso de los años, la relación se transforma en un vínculo amoroso marcado por reencuentros y segundas oportunidades.

Embed - Cada Año Que Pasé Contigo - Tráiler Oficial | Prime Video

- “Atasco”. Temporada 4. 12 de junio

Miniserie antológica española de comedia, creada, escrita y dirigida por Rodrigo Sopeña, y protagonizada por un amplio reparto de más de 25 actores. La trama se desarrolla a raíz del caos generado por un inmenso embotellamiento que altera los planes de miles de ciudadanos en las afueras de Madrid.

Embed - Atasco - Temporada 4 | Tráiler Oficial | Prime Video España

- “Culpa tuya: Londres”. 17 de junio

Se trata de la esperada secuela de la adaptación británica de la popular saga "Culpables", basada en las exitosas novelas de Mercedes Ron. Protagonizada por Asha Banks (Noah) y Matthew Broome (Nick), la historia gira en torno a Noah y Nick. El romance prohibido entre ambos se complica aún más cuando Noah se va a estudiar a la Universidad de Oxford, mientras que Nick se ve absorbido por las crecientes y absorbentes exigencias de su vida profesional en Londres.

Embed - Culpa Tuya: Londres | Teaser Tráiler | Prime Video

Disney Plus

- “No aptos para trabajar”. 2 de junio

La nueva comedia de Mindy Kaling (“The Office”) narra la historia de cinco veinteañeros obsesionados con su trabajo que luchan por alcanzar el éxito profesional y, si les queda tiempo, la felicidad personal en el barrio más glamuroso de Manhattan.

Embed - No Aptos Para Trabajar | Tráiler Subtitulado | Disney+

- “Avatar: fuego y cenizas”. 24 de junio

Después de su exitoso paso por salas, llega a plataforma la tercera parte de la saga de “Avatar”, dirigida por James Cameron. Varios meses después de la batalla contra la RDA en los arrecifes de los Metkayina, Jake Sully y Neytiri han intentado consolidar la paz entre los clanes marinos y los Omatikaya. Sin embargo, la armonía se ve interrumpida por el surgimiento de una nueva amenaza: el "Pueblo de la Ceniza" (Ash People), un clan de Na'vi nómadas y agresivos que habitan en las regiones volcánicas de Pandora.

Embed - Avatar: Fuego y Cenizas | Tráiler Oficial | Subtitulado

- “El oso”. Temporada 5. 26 de junio

La quinta y última temporada está compuesta de ocho episodios, que se estrenarán de manera simultánea. La entrega final arranca justo después de los eventos de la temporada 4, cuando Carmy (Jeremy Allen White) decide alejarse temporalmente de la industria gastronómica. Esto deja el futuro del restaurante en manos de Sydney, Richie y Natalie, quienes tendrán que afrontar problemas económicos, la amenaza de que el local sea vendido y el objetivo final de conseguir una estrella Michelin.

HBO Max

- “Pillion”. 5 de junio

Tras un paso destacado por la temporada de festival, se podrá ver en plataformas la película de Harry Lighton que ahonda en una relación gay atravesada por el BDSM. Colin (Harry Melling), un chico tímido que vive con sus padres, conoce una noche a un enigmático motociclista (Alexander Skarsgård) con el que inicia un vínculo. Se estrenó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes 2025, donde ganó el premio al Mejor Guion. También recibió elogios de la crítica, recibiendo varias nominaciones y premios, incluidos dos premios British Independent Film Awards y un Gotham Independent Film Awards.

Embed - Pillion | Trailer Español Subtitulado (2025) › Alexander Skarsgård

- "Earth, Wind & Fire". 7 de junio

El reconocido músico Questlove, líder de The Roots, sigue con su seguidilla de documentales sobre artistas. Después de “Summer of Soul” y “Sly Lives!”, estrena una obra sobre la popular banda de los setenta Earth, Wind & Fire. La película examina el legado, el impacto cultural y la obra del grupo, a partir de acceso exclusivo a material visual, de audio y escrito. Cuenta con el apoyo de los herederos de Maurice White y del resto de la banda.

Embed - Earth, Wind & Fire | Official Trailer | HBO

- “Jugada maestra”. 19 de junio

La segunda película de John Patton Ford (autor de la celebrada “Emily, la criminal”) está protagonizada por Glen Powell (“Tornados”, “The Running Man”) y Margaret Qualley (“La sustancia”). Becket (Powell) es heredero de una fortuna millonaria, pero tiene un pequeño problema: es el octavo en la línea de sucesión. La solución: matarlos a todos hasta que solo quede él. Basada en la película británica de 1949 “Ocho sentencias de muerte”.

Embed - JUGADA MAESTRA | Trailer Subtitulado Español (2026)

- “La casa del dragón”. Temporada 3. 21 de junio

La temporada comenzará con uno de los momentos más épicos del universo creado por George R. R. Martin: la Batalla de la Garganta, un momento clave de la historia de Westeros. La flota Velaryon bloquea el acceso marítimo a la capital, debilitando al bando verde de Aegon II. Para romper ese bloqueo, los verdes recurren a la Triarquía, una alianza de ciudades libres que ataca por mar a la flota negra.

Embed - La Casa del Dragón - Temporada 3 | Tráiler Final | HBO Max

- “Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness”. 26 de junio

Llega finalmente la nueva serie de Larry David, que repasará a través de sketches de humor la historia de Estados Unidos. Con Michell y Barack Obama como productores, cuenta con la participación de estrellas de la comedia como Jerry Seinfeld, Kathryn Hahn, Lin-Manuel Miranda, Bill Hader, Jon Hamm y Susie Essman.

Embed - Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness | Official Tease | HBO Max

Apple Tv Plus

- “Sugar”. Temporada 2. 19 de junio.

Colin Farrell es John Sugar, un detective privado que recorre los rincones oscuros de Los Ángeles, atormentado por un secreto peligroso. En la segunda temporada, regresa para abordar un nuevo caso, siguiendo la pista del problemático hermano mayor de un boxeador local, mientras continúa la búsqueda de su querida hermana desaparecida. A medida que la investigación se expande y se convierte en una conspiración que atraviesa toda la ciudad, Sugar debe enfrentarse a sí mismo para responder a la pregunta: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para hacer lo correcto?

Embed - Sugar — Tráiler oficial de la segunda temporada | Apple TV

- “Cabo del miedo”. 5 de junio

Una feliz pareja de abogados (Amy Adams y Patrick Wilson) se enfrenta a un problema cuando Max Cady (Javier Bardem), el infame asesino al que encarcelaron, sale de prisión y busca venganza. Se basa tanto en la novela “The Executioners”, que inspiró la película del 62 del mismo nombre dirigida por Gregory Peck, como en la aclamada versión de 1991 dirigida por Scorsese y producida por Steven Spielberg.