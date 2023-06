Los silos del Museo Macro ya se preparan para un nuevo diseño

Si bien los concursos estaban previstos cada cinco años, esta modificación llevó su tiempo, y desde el museo reconocen la necesidad de saldar "el atraso" y concretar esta cuarta convocatoria que se lanzó a nivel nacional este miércoles. Como en años anteriores, se admitirán sólo proyectos originales de los participantes, sean presentaciones individuales o grupales.

Entre los lineamientos, se plantea que el diseño propuesto debe ser simple (planos amplios o líneas de ancho considerable, formas geométricas bien definidas y colores planos, entre otros puntos) y sólo deberá incluir el pintado exterior de los 8 cilindros del silo y el remate superior de éstos. La iniciativa ganadora obtendrá un premio de un millón de pesos argentinos, además de la ejecución de la obra.

Los aspirantes a concursar ya pueden consultar las bases y condiciones, y para inscribirse deberán completar el formulario disponible tanto en el sitio web del museo como de la Municipalidad. El plazo límite de inscripción está previsto para el 16 de julio próximo y, ante cualquier duda, se habilitó el correo electrónico concursosilos2023@macromuseo.org para evacuar consultas.

La posibilidad de un proyecto

Si bien por ahora Echen lo señala como "un deseo", el director artístico del museo no deja de remarcar la importancia de este cambio "para volver a posicionar" al edificio en el espacio en el marco del proyecto que impulsa el secretario de Cultura de la Municipalidad, Dante Taparelli, que prevé la reconversión del Macro, su ampliación y la apertura del espacio de los silos al público.

"En este momento y con este proyecto que deseamos se pueda concretar, este cambio es fundamental para poder hacer un nuevo señalamiento del espacio porque con cada pintada los silos se vuelven a transformar y se reafirman como un ícono de la ciudad", dijo Echen.

Y reconoció que "lo que ahora necesitamos son privados que quieran aportar a la concreción de ese proyecto" y agregó: "Más en este momento del museo donde cada vez más estamos tratando de estrechar vínculos con el espacio urbano y con los habitantes de la ciudad a través del programa Irradiaciones, donde justamente salimos al territorio para escuchar y ver qué es eso que la gente sostiene en diferentes lugares de la ciudad que es algo vinculado al arte o una emergencia artística".

La Municipalidad puso sobre la mesa la posibilidad de llevar adelante una obra de ampliación en el Macro en febrero pasado, como una alternativa a realizarse en el corto plazo y resolvería uno de los problemas centrales que tiene actualmente el Museo Castagnino: la falta de depósitos y condiciones adecuadas para la guarda de las más de 5 mil obras de su colección.

La iniciativa no deja de lado el megaproyecto de ampliación de la sede Castagino del parque Independencia que quedó frenada con la pandemia de Covid 19, pero busca dar una respuesta más inmediata, había indicado Taparelli.

Este viernes, dos muestras

En paralelo, este viernes el museo inaugura dos muestras: "Proyecto Umbra", una propuesta que reúne a artistas de distintas nacionalidades, y "Agrupaciones", de Mimí Laquidara, que se serán parte de las exposiciones y luego quedarán como parte de la colección del Macro.

Como parte del proyecto "Irradiciones", Proyecto Umbra no se desarrollará solo en la sede del museo, sino que se expondrá simultáneamente en el Centro Municipal Distrito Sur y Galería La Toma.

La muestra conmemora los 50 años del golpe militar en Chile con obras de los artistas de ese país Gabriela Carmona Slier, Antonio Guzmán, Ricardo Villarroel y Víctor Hugo Bravo, así como Mariela Leal, de Argentina, y el español Francis Naranjo.

“Umbra rastrea desde la creación artística, desde el campo sensible, lo que podría quedar (perdido) de otra realidad, la que transita cuando la luz es obstaculizada por un cuerpo, ahí yace una sombra. En esa penumbra aún no aparece la higienización estadual, un estado brutal de la incertidumbre donde no es posible despertar la conciencia sin dolor”, escribe Víctor Hugo Bravo, curador general de la obra.

Para que pueda recorrerse en sus tres sedes, este viernes el museo ofrecerá transporte gratuito. El punto de encuentro y salida del colectivo será Oroño y el río. a las 16.30, para visitar primero el Distrito Sur (Uriburu 637), desde allí partirá a la Galería La Toma (Tucumán 1349) para terminar el recorrido en la inauguración en la sede del Macro, a las 20. Esta actividad es sin inscripción previa, hasta agotar cupos.