Los seguidores de Leda Bergonzi coparon el camping sindical en la zona sur

En declaraciones a LT8, el dirigente anticipó que Leda volverá al predio sindical entre el 10 y el 20 de octubre, aunque aclaró que la fecha no estaba confirmada porque todo dependerá de la agenda de actividades que Bergonzi tenga establecida por ese entonces.

Leda02.jpg

“Es conmovedor ver tanta gente con reposeras y sillas en busca de una palabra de aliento con Leda. Esto es algo distinto a lo que uno estaba viendo cotidianamente en otro lugar. La comunidad religiosa compartiendo entre todos, es algo muy bueno”, señaló.

Andrada recordó que la gente “comenzó a guardar sus lugres frente al camping el jueves" y se les permitió el acceso al predio el sábado. "Acá hay baños, duchas, parrilleros. Llegó gente no solo de Argentina, sino también de países limítrofes y que no conocían Rosario”, remarcó.

Leda04.jpg

Los encuentros itinerantes de Leda

Leda oficiaba reuniones en 2023 en la Iglesia Catedral de Rosario, de donde se retiró a mediados de ese año, para pasar brevemente por un espacio en Pichincha, protagonizar varios encuentros en el predio de la ex Rural en el Parque Independencia y, finalmente, desembarcar en el salón Metropolitano del Shopping Alto Rosario. Pero hace algunos meses, Leda volvió a la ex Rural. El regreso al predio ubicado en el parque Independencia se produjo al llegar a un nuevo acuerdo con el municipio rosarino para brindar contención y una mejor atención a las miles de personas que se acercan a escuchar un mensaje espiritual.

Sin embrgo, el encuentro del martes 6 de agosto fue el último que Leda realizó en la ex Rural. Finalizado el acuerdo firmado con la Municipalidad de Rosario, la fundación Soplo de Dios Viviente debió salió a buscar alternativas. Se supo que hubo algunas propuestas de clubes de la ciudad e incluso ciudades vecinas. En ese marco, se conoció luego que el sindicato de recolectores le había ofrecido a Leda su camping en la zona sur, que es donde hará finalmente desembarco el lunes próximo.

El lunes 2 de septiembre fue la primera convocatoria en el nuevo escenario. Está previsto que Leda realice allì su actividad al menos hasta fin de año. Desde el gremio consideraron que ceder el espacio es "un servicio a la comunidad".

Quién es Leda Bergonzi

"They came by the thousands, praying for a miracle", publicó en su idioma original The Washington Post, tratando de explicar el fenómeno Leda Bergonzi y por qué "llegan de a miles, rezando por un milagro". Y ya desde el título ensaya una respuesta: "Una sanadora con jeans ajustados está haciendo que los católicos regresen a misa".

Leda tuvo un crecimiento exponencial y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un nombre fácilmente reconocible para los rosarinos, que acudieron de a miles a escuchar su palabra y esperar durante largas horas su abrazo. Y esa misma explosión no demoró en llegar a toda la provincia, a toda Argentina e incluso a países limítrofes. Ahora, esta mujer de 44 años que asegura ser "una persona común y corriente" y que dice ser "un instrumento de Dios", aparece en titulares de portales latinoamericanos y de Estados Unidos.

"La nueva beata argentina de 44 años que es casada y tiene cinco hijos", es la presentación del portal Semana, parte de un conglomerado de medios colombiano. Destaca que Leda "no accede a ningún beneficio económico por parte de quienes acuden a ella" y, por supuesto, no omite que "ha atendido a familiares del astro argentino Lionel Messi, como su madre Celia Cuccittini y su hermano Matías".

Leda también es cantante

Más allá de liderar encuentros de fe, Leda Bergonzi tiene también su costado pop. La mujer a la que le atribuyen poderes de curación suele cantar en sus reuniones y se ha presentado en varios escenarios. También tiene en YouTube varios videoclips con temas de música religiosa, en donde se pueden ver imágenes de sus encuentros rosarinos.

Uno de los temas más escuchados de Leda es "Demente". En este caso, el video abre con el nombre de "Leda" en letras grandes y una serie de velas encendidas detrás. Pronto se la puede ver a ella, enfundada en un elegante vestido negro y con el pelo suelto. Otro de los temas se llama "Para salvarte". En este clip, usa un pantalón y una remera con brillos. Aparece sentada en un taburete. Ambos fueron grabados en el Metropolitano.

Embed - Leda - Demente

Las polémicas declaraciones de Leda sobre el cáncer

La popularidad de Leda creció rápidamente y sus encuentros trascendieron las fronteras, primero, de Rosario y luego, de la Argentina. En enero de este año, viajó a Chile, encabezó un encuentro en el Templo Votivo de la comuna de Maipú, en la región metropolitana de Santiago de Chile, al que asistió una nutrida concurrencia.

“Tenemos que entrar en silencio, porque Cristo va a estar acá en medio nuestro. Tenemos que entrar en una profunda oración y entrega”, dijo en esa oportunidad, y añadió: “El cáncer es una enfermedad del hoy. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón”. Sus palabras provocaron fuertes reacciones.

El arzobispo de Santiago y máster en Bioética, Fernando Chomalí, criticó aLeda, quien se refirió al cáncer como una "enfermedad emocional" con origen en la "falta de perdón". "Estoy absolutamente en contra de esa afirmación de ella. No es lo que dice la ciencia, en la cual yo creo mucho. No creo en eso", disparó.

Por su parte, el Arzobispado de Rosario se despegó de las polémicas declaraciones de Leda. “Las expresiones de la sra. Bergonzi acerca del origen del cáncer son de su exclusiva responsabilidad y no se corresponden con la enseñanza de la Iglesia en dicha materia”, se manifestó la entidad religiosa en un texto firmado por Emilio Cardarelli.

También le salió al cruce la presidenta de la Asociación de Oncología de Rosario, Alejandra Bártoli, quien dijo que "no se puede asegurar que hay una única causa que produce el cáncer y que esa causa es, además, de carácter únicamente emocional”. Y enfaitzó: “ Hay que tener mucho cuidado cuando se hace referencia al origen del cáncer".

La controversia sobre identidad de género

Más allá de la polémica sobre el cáncer, Leda tuvo además declaraciones desafortunadas sobre las personas trans. En el marco del programa de Mirtha Legrand, a donde la mujer fue invitada, planteó: “Mirá, nosotros evangelizamos. Una de las misiones es evangelizar a las chicas de la calle, a los trans, los trabajadores de la noche. Hablás con ellos y te cuentan cómo arrancaron a cambiar su sexo. ¿Por qué? Muchos dan con que es por un enojo y una falta de perdón”.

En este caso, fue el diputado nacional Esteban Paulón quien le respondió: "No Leda, la identidad de género o la orientación sexual de una persona no está definida por "un enojo" o "una falta de perdón". La diversidad de formas de la sexualidad humana no tienen un origen. Lamentable que un mensaje de fe, se transforme en un mensaje de odio".

La denuncia del exproductor de Leda

Por otra parte, Leda Bergonzi fue denunciada públicamente por el reconocido productor Alberto Castillejo, quien la acompañó en un tramo de sus presentaciones musicales.

Entre otras cosas, el hombre asegura que Leda no quiso firmar contrato ya que aseguró que "la iglesia la controlaba", dejó entrever que la fundación Soplo de Dios Viviente no tendría todos los papeles en regla y criticó que Leda con su secretaria intentaron hacer negocios por detrás suyo. "Duele la estafa en nombre de Dios. Es un lobo con piel de cordero", sostuvo.