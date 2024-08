Mirtha Legrand invitó a Leda a su mesa y la puso a prueba: "Tenés una hora y media para convencerme"

“Yo no tengo ninguna dificultad física, pero por dentro estoy mal. Tengo un montón de problemas, me siento triste, no tiene sentido nada para mí. Y así empieza la enfermedad. No quiero volver a lo que dije en ese entonces porque me trajo muchas consecuencias ”, señaló.

“¿Cuándo? ¿No lo querés contar?”, preguntó la conductora. “Fue lo del cáncer. Me sacaron de contexto”, sostuvo. “He atravesado muchas enfermedades y he tenido la gracia de acompañar a muchos hermanos con distintas dificultades que empieza, la mayoría con una depresión”, agregó.

Embed - Leda Bergonzi, la sanadora de Rosario explicó su camino en la fe: "Soy un instrumento, sirvo a Dios"

En ese sentido, continuó: “Mirá, nosotros evangelizamos. Una de las misiones es evangelizar a las chicas de la calle, a los trans, los trabajadores de la noche. Hablás con ellos y te cuentan cómo arrancaron a cambiar su sexo. ¿Por qué? Muchos dan con que es por un enojo y una falta de perdón”.

“Entonces, digo, reincide en mí y con esto no digo tener la razón de todo, pero nos enojamos, nos privamos y con el primero que nos enojamos es con Dios. ‘¿Por qué a mí, no?’. En la pérdida de un hijo, en cualquier situación de nuestra vida o cuando atravesamos una enfermedad”, afirmó Mirtha e indagó: “¿Pero vos creés en la ciencia, no?”.

“Yo creo, por supuesto, en la ciencia. Pero también creo en un Dios que me sana, que me libera. O que me acepta y que me ayuda a aceptar mi enfermedad”, dijo.

Las sanaciones de Leda

“¿Conseguiste sanaciones?”, preguntó Mirtha sin rodeos. “Por supuesto”, contestó Leda. “¿Cómo sabés que las conseguiste?”, insistió la diva de los almuerzos. “Bueno, llevan estudios clínicos. Eso lo está investigando el Obispado. Ni siquiera yo lo investigo”, respondió. En ese momento, la conductora realizó una advertencia. “No digamos esto si realmente no ocurre porque nos están viendo miles de personas. Hay que decirles que no dejen la ciencia de lado, eso hay que decirlo”, resaltó.

“Nosotros no dejamos la ciencia de lado, pero sí creemos…”, siguió Leda, pero Mirtha la interrumpió. “Yo quiero hacerte esta mesa agradable, Leda, pero tengo que decirte que me intriga saber exactamente qué es lo que ocurre. Tengo miedo que de pronto un enfermo de cáncer deje su tratamiento”, indicó la presentadora.

2024-04-09 leda bergonzi by_MBustamante 79495496.jpg Leda Bergonzi, la rosarina a la que le atribuyen dones sanadores. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

“Eso no lo estamos diciendo”, intervino la invitada. “O sea, que la gente entienda lo que se habla en este lugar. Yo te hablo de un Dios”, sostuvo. “Es muy delicado lo tuyo”, fueron las palabras de Mirtha.

“Yo te hablo de un Dios que sana y libera. Esa es mi fe. ¿Puedo mañana tener una enfermedad? Sí, pero es como yo la transite mi enfermedad. Sola y triste o con Dios y acompañada con esperanza. Yo creo que no nos quedamos acá, no nos quedamos suspendidos en este mundo. Vamos a la vida eterna”, concluyó.

La fama de Leda cruzó las fronteras de la ciudad hace algún tiempo. Hizo presentaciones en diferentes partes del país e incluso en Chile. En mayo, incluso, protagonizó una presentación multitudinaria en Santos Lugares, Buenos Aires, en mayo pasado.

Cómo empezó "el don" de Leda

“Hace once años que descubrí este carisma y que acepté esto que es súper natural haciéndolo carne. Esto se me dio con una oración con una comunidad. En una fusión de espíritu se ve que algo impactó”, explicó Leda frente a la mirada atenta de Mirtha Legrand, Margarita Barrientos, Paula Bernini y María Belén Ludueña.

“Me di cuenta que me había pasado algo porque vi una persona que estaba pasando en un colectivo y me impactó. Ahí me di cuenta cómo estaba realmente. Fue difícil aceptarlo”, agregó.

Leda reveló que recibió acompañamiento del padre Juan José Calandra, el primero en tranquilizarla cuando recibió su don de la sanación: “Él me acompaña desde el primer momento. Me tranquilizó y me dijo que lo que me sucedía eran carismas. Yo tenía mucho miedo, por supuesto”.

“La vida te cambia un montón”, reconoció Leda, que puso el foco en los sacrificios que debió hacer a nivel familiar para poder atender a su llamado. Además, hizo hincapié en cómo cambió su forma de ver la vida: “Muchas personas vivimos pero no vemos la vida. Estamos tristes, ciegos. A partir de ese momento yo comencé a vivir, empecé a ver el sol y lo bueno más allá de lo difícil de cada día”.

“La iglesia dice un montón de cosas, pero lo importante es que nuestro obispo nos acompaña. El máximo de personas que reuní fue unas 30 mil. Este carisma, este don de Dios, ¿tiene un límite humano? No. ¿Esas 30 mil personas pueden pasar por una bendición? Sí, pueden”, finalizó la mujer a la que se le atribuyen poderes de sanación.