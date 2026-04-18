Alcorta: arrestan a una mujer por juego clandestino y secuestran $12 millones

Luego de dos allanamientos hechos por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), en Alcorta, en el contexto de una causa por juego clandestino y apuestas ilegales el operativo derivó en el arresto de Sandra S. El procedimiento fue supervisado por el fiscal Ramiro Martínez.

Las órdenes de allanamiento, emitidas por el juez Ignacio Vacca, se cumplimentaron en domicilios ubicados sobre calle Brown e Independencia. La investigación previa incluyó tareas de inteligencia que permitieron identificar los puntos donde se desarrollaban las actividades prohibidas. Como resultado de los operativos, las autoridades procedieron al secuestro de más de $12 millones de pesos argentinos, alrededor de 700 dólares y otros elementos de interés para el avance de la causa.

En los domicilio allanados los investigadores lograron reunir pruebas a partir de tareas de inteligencia previas, que permitieron establecer la existencia de presuntas maniobras vinculadas a la explotación de juegos prohibidos.

En mayo pasado se realizó un procedimiento similar pro en este caso en Rosario. En un allanamiento en Cullen al 3000 se detuvo a 10 personas a consecuencia de un operativo por juego clandestino.

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La policía recibió el dato del funcionamiento de un casino ilegal dentro del lugar apuntado por un vecino mediante una llamada al 911 y procedieron al arresto de los presentes y clausura del mismo por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Ese día la versión oficial indicó que : “Un llamado al 911, alrededor de las 0.50 horas, nos alertó sobre un desorden en una fiesta clandestina. El personal es comisionado al lugar y allí se sorprende al advertir, a través de un ventiluz de una puerta, de gente sentada alrededor de unas mesas de juego. Sale una persona y admite que está realizando este tipo de actividad, entonces hacen salir a todas las personas y automáticamente las demoran y proceden al secuestro de dos mesas completas de juego con fichas, algo de dinero en efectivo y anotaciones diversas que daban cuenta de posibles transferencias de dinero”.