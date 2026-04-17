La Capital | La Ciudad | rutas nacionales

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Tras algunos días de demora se publicó un decreto que habilita a la provincia a concesionar las reparaciones y reformas con peajes

17 de abril 2026 · 08:13hs
La demanda de arreglos en rutas nacionales tiene a la A012 como máxima prioridad.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

La demanda de arreglos en rutas nacionales tiene a la A012 como máxima prioridad.

El gobierno argentino ya no se hará cargo del mantenimiento y modificación de las rutas nacionales en Santa Fe. Tal como había trascendido en las últimas horas, este viernes se oficializó la delegación de las obras públicas y se abrió formalmente el camino para reparar la ruta A012, así como otros corredores.

El decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, habilita a la provincia para hacerse cargo de la licitación de concesiones por peaje. La normativa permite la intervención de empresas privadas, mixtas o entes públicos en la administración, ampliación y mantenimiento de los caminos.

De acuerdo a la documentación publicada en el Boletín Oficial, Santa Fe debe firmar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para hacerse cargo de la ruta nacional A012. En esta instancia es preciso establecer cuál es el tramo y el plazo en el que se ejercerán las competencias delegadas.

¿Qué dice el decreto sobre obras en rutas nacionales?

El decreto 253/2026 establece una serie de restricciones y requisitos importantes para aprobar las licitaciones en este nuevo marco legal. Entre ellos, la provincia no podrá impulsar concesiones junto con otras rutas o tramos de otra jurisdicción, algo que atenta contra el plan de reacondicionamiento del segundo anillo vial del Gran Rosario para mejorar el acceso a los puertos del cordón industrial.

Cuando el convenio esté aprobado, el gobierno santafesino tendrá un año para finalizar la licitación y elegir quién se hará cargo de la obra pública por peaje. A continuación empezará a regir un segundo plazo de 90 días hábiles para la toma de posesión del corredor.

>> Leer más: Los camiones en rutas nacionales de Santa Fe registran un siniestro vial cada 10 días

El aval de la DNV también contempla un límite de 30 años para la delegación de competencias a la provincia; es decir, no es un cambio definitivo. El gobierno nacional no cederá el dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal de las rutas.

Si bien el tema ocupa un lugar principal en la agenda de Santa Fe por la falta de seguridad vial y los problemas de tránsito, el decreto habilita el mismo traspaso en otras jurisdicciones. Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz también podrán licitar obras en sus respectivos territorios bajo estas condiciones.

Cinco mil millones de pesos en la ruta nacional A012

El Ministerio de Obras Públicas de la provincia tiene listo un plan de contingencia para reacondicionar la ruta A012. El proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 5.000 millones de pesos para tapar pozos, reparar baches y eliminar ahuellamientos de manera inmediata.

Por otra parte, el gobierno santafesino apuesta a la creación de un ente público-privado que incluya a los municipios de la región para coordinar la administración a largo plazo. Esta iniciativa contempla el cobro de una tasa única a los camiones que van hacia los puertos, de modo que esté garantizado el financiamiento de los arreglos.

"Todo dependerá de cuántos camiones tenga la ruta, pero la idea es tener el control operacional de la A012", le adelantó a La Capital el titular de la cartera de Obras Públicas, Lisandro Enrico. En cuanto a los peajes, señaló que la propuesta preliminar consiste en definir la coparticipación con los gobiernos locales para la distribución de fondos.

El plan de la provincia apunta a mejorar la infraestructura de la región en los próximos 20 años. Entre otras modificaciones, esto implica construir dobles carriles, rotondas y puentes, así como la apertura de nuevos carriles y trazas.

Noticias relacionadas
Los yuyales en Circunvalación, espejo de la indiferencia y el abandono nacionales.

El interior financia a un país que le da la espalda

La ruta nacional A012 tiene un proyecto de decreto a la firma del presidente Javier Milei.

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

el tiempo en rosario: viernes con neblina, nubes y la maxima en 26º

El tiempo en Rosario: viernes con neblina, nubes y la máxima en 26º

un obrero de 60 anos cayo del techo de un galpon y murio

Un obrero de 60 años cayó del techo de un galpón y murió

Ver comentarios

Las más leídas

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Unión vs Newells por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Unión vs Newell's por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Lo último

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Una joven fue hallada sin vida en un edificio de barrio Lourdes. El supuesto homicida se quitó la vida al saltar de un departamento céntrico

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio
Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Despidos en el SMN: una estación en Santa Fe opera al límite y hay riesgo de cierre

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales
POLICIALES

Incautan un fusil tras una denuncia por torturas en vivo por redes sociales

Un financista rosarino, a un paso del juicio por estafa millonaria en dólares

Por Claudio Berón
Policiales

Un financista rosarino, a un paso del juicio por estafa millonaria en dólares

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario
Política

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Bienes incautados al delito: la avioneta voló y se vendió a $70 millones
La Ciudad

Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Una concejala peronista mostró su recibo de sueldo y desafió a un libertario

Unión vs Newells por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Unión vs Newell's por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la identidad única de Rosario

Dos arquitectos europeos quedaron fascinados con la "identidad única" de Rosario

Bienes incautados al delito: la avioneta voló y se vendió a $70 millones

Bienes incautados al delito: la avioneta "voló" y se vendió a $70 millones

Ovación
Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Por Juan Iturrez
Ovación

Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Nino Palmigiano, un histórico trotamundos de la Rosarina que mantiene el olfato goleador

Todo lo positivo del pleno que Central metió en Paraguay que le permite jugar otras fichas

Todo lo positivo del pleno que Central metió en Paraguay que le permite jugar otras fichas

Liga Argentina de básquet: Provincial inició bárbaro el camino de los playoffs

Liga Argentina de básquet: Provincial inició bárbaro el camino de los playoffs

Policiales
Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio
POLICIALES

Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

Condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle

Condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

La ex de Milanesa volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

La ex de Milanesa volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

La Ciudad
Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas
La Ciudad

Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Una experiencia inmersiva para dar otra vuelta a la Luna con música de Pink Floyd

Una experiencia inmersiva para dar otra vuelta a la Luna con música de Pink Floyd

El interior financia a un país que le da la espalda

El interior financia a un país que le da la espalda

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Provincia invertirá $5.000 millones para reparar la ruta nacional A012

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú
La Ciudad

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores
Política

La imagen de Milei, en picada: bajó 13 puntos y quedó detrás de 3 opositores

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura
Policiales

San Lorenzo: denuncian un cobro ilegal por la revisión de vehículos en la Jefatura

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos
Economía

SanCor solicitó su quiebra por deuda millonaria y salarios impagos

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones
Economía

El salario mínimo es de $357 mil, pero para los gremios debería ser de $2,8 millones

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades
La Ciudad

Docentes de la UNR hicieron un ruidazo, con más de 24 horas de actividades

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 
La Ciudad

Tras denuncias de amenazas, escuelas rosarinas siguieron dictando clases 

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque
La Región

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34
LA REGION

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe
La Región

Investigan un intento de conexión clandestina en el cervezoducto de Santa Fe

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos
Policiales

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down
La ciudad

Una rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"