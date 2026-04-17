Cambio en rutas nacionales de Santa Fe: Nación delegó las obras públicas

Tras algunos días de demora se publicó un decreto que habilita a la provincia a concesionar las reparaciones y reformas con peajes

La demanda de arreglos en rutas nacionales tiene a la A012 como máxima prioridad.

El gobierno argentino ya no se hará cargo del mantenimiento y modificación de las rutas nacionales en Santa Fe . Tal como había trascendido en las últimas horas, este viernes se oficializó la delegación de las obras públicas y se abrió formalmente el camino para reparar la ruta A012 , así como otros corredores.

El decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , habilita a la provincia para hacerse cargo de la licitación de concesiones por peaje . La normativa permite la intervención de empresas privadas, mixtas o entes públicos en la administración, ampliación y mantenimiento de los caminos.

De acuerdo a la documentación publicada en el Boletín Oficial, Santa Fe debe firmar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para hacerse cargo de la ruta nacional A012 . En esta instancia es preciso establecer cuál es el tramo y el plazo en el que se ejercerán las competencias delegadas.

El decreto 253/2026 establece una serie de restricciones y requisitos importantes para aprobar las licitaciones en este nuevo marco legal. Entre ellos, la provincia no podrá impulsar concesiones junto con otras rutas o tramos de otra jurisdicción , algo que atenta contra el plan de reacondicionamiento del segundo anillo vial del Gran Rosario para mejorar el acceso a los puertos del cordón industrial.

Cuando el convenio esté aprobado, el gobierno santafesino tendrá un año para finalizar la licitación y elegir quién se hará cargo de la obra pública por peaje. A continuación empezará a regir un segundo plazo de 90 días hábiles para la toma de posesión del corredor.

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El aval de la DNV también contempla un límite de 30 años para la delegación de competencias a la provincia; es decir, no es un cambio definitivo. El gobierno nacional no cederá el dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal de las rutas.

Si bien el tema ocupa un lugar principal en la agenda de Santa Fe por la falta de seguridad vial y los problemas de tránsito, el decreto habilita el mismo traspaso en otras jurisdicciones. Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz también podrán licitar obras en sus respectivos territorios bajo estas condiciones.

Cinco mil millones de pesos en la ruta nacional A012

El Ministerio de Obras Públicas de la provincia tiene listo un plan de contingencia para reacondicionar la ruta A012. El proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 5.000 millones de pesos para tapar pozos, reparar baches y eliminar ahuellamientos de manera inmediata.

Por otra parte, el gobierno santafesino apuesta a la creación de un ente público-privado que incluya a los municipios de la región para coordinar la administración a largo plazo. Esta iniciativa contempla el cobro de una tasa única a los camiones que van hacia los puertos, de modo que esté garantizado el financiamiento de los arreglos.

"Todo dependerá de cuántos camiones tenga la ruta, pero la idea es tener el control operacional de la A012", le adelantó a La Capital el titular de la cartera de Obras Públicas, Lisandro Enrico. En cuanto a los peajes, señaló que la propuesta preliminar consiste en definir la coparticipación con los gobiernos locales para la distribución de fondos.

El plan de la provincia apunta a mejorar la infraestructura de la región en los próximos 20 años. Entre otras modificaciones, esto implica construir dobles carriles, rotondas y puentes, así como la apertura de nuevos carriles y trazas.