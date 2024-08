Leda volvió a convocar a una multitud en la ex Rural: incertidumbre ante los próximos encuentros

Leda Bergonzi, la rosarina a la que se le atribuyen sanaciones, volvió a convocar este martes a una multitud en el predio ferial de la ex Rural (Oroño y 27 de Febrero, con entrada libre y gratuita), pero hasta esta jornada no hay novedades sobre un próximo encuentro espiritual.

Tras llegar a un acuerdo con el municipio, Leda logró oficiar sus misas —las oficia un párroco por no contar con autorización eclesial correspondiente— y el show musical final, donde todos esperan el final para recibir la imposición de manos y oraciones de Leda , quien forma parte de la fundación Soplo del Dios Viviente .

Sin embargo, el municipio había anticipado que este martes 6 de agosto era la última reunión de Leda en el predio ferial de la ex Rural, dado que el municipio debe encargarse de promover el orden y la seguridad del espectáculo en torno a ese sector del parque Independencia.

En concreto, tras el acuerdo del pasado 27 de julio con el municipio, ahora regresó la incertidumbre en toda la comunidad de seguidores y del entorno de Leda en cuanto a la continuidad de los encuentros, por eso la semana que viene podría haber novedades en cuanto a la continuidad en ese sitio o la posibilidad de contar con un nuevo espacio para oficiar esas misas.

El fenómeno religioso de Leda

Leda02.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Como suele ser habitual, ya desde las primeras horas de este martes se podía apreciar una extensa fila que comenzaba desde el ingreso al predio, sobre avenida Dante Alighieri, y daba una vuelta a la manzana por la calle lindera con el club Provincial hasta llegar a 27 de Febrero y Oroño.

Pese a la llovizna que comenzaba a precipitarse sobre Rosario desde media mañana, la multitud seguía firme en las adyacencias del predio ferial de la ex Rural con reposeras, mantas, paraguas y pilotines para escuchar la prédica de Leda.

Sabido es como reza el viejo refrán que "la fe mueve montañas" y es así lo que ocurría este martes, a la espera de que a las 11 abran las puertas para que los fieles puedan ocupar sus lugares previo al comienzo de la misa, que era a las 12.

Polémica por sus shows musicales

Paralelamente a las reuniones espirituales, un exproductor de Leda, Alberto Castillejo, aseguró en diálogo con La Capital que "la controla la iglesia", aunque deslizó otras irregularidades de la mujer, razón por la que su vínculo contractual no prosperó en el tiempo.

"Duele la estafa en nombre de Dios. Es un lobo con piel de cordero", sostuvo.

El productor le contó a este medio que contactó a Leda en septiembre de 2023 en búsqueda de una artista que cante temas religiosos de la iglesia católica “como los hay en los templos evangélicos”.

Según su testimonio, idas y vueltas dilataron el acuerdo que finalmente se concretó en el segundo trimestre de 2024.

“Nos juntamos en Roldan, donde ella vive y tras arreglar todo me toma de los hombros y me dice ‘Alberto, Dios te puso en mi camino’”, recordó Castillejo y aseguró que la “sanadora” no quiso firmar un contrato excusándose “que la iglesia la controlaba”.

Más allá de todo esto, Leda sigue convocando multitudes y su magnetismo con la gente parece agigantarse cada vez más.