La Asociación de Oncología de Rosario salió al cruce de los dichos de Leda sobre el cáncer

“Quien está pasando por esta enfermedad se va a angustiar al escuchar que la falta de perdón es la causante de su problema de salud. No se puede asegurar que hay una única causa que produce el cáncer y que esa causa es, además, de carácter únicamente emocional”, dijo la médica a La Capital.

“Hay que tener mucho cuidado cuando se hace referencia al origen del cáncer. Si bien nosotros como médicos oncólogos valoramos y apoyamos el acompañamiento espiritual de los pacientes, sea cual sea su credo o religión, una cosa es la contención y otra responsabilizar a un individuo por lo que le pasa”, enfatizó.

“Si alguien merece respeto y admiración por lo que tolera es un paciente con cáncer: un montón de estudios, rayos, quimioterapia, inmunoterapia, otras medicaciones, y eso durante meses o años para intentar curarse o que la enfermedad se controle. El cáncer es multicausal. Hay causas genéticas y hay causas que tienen que ver con la exposición a sustancias cancerígenas como puede ser el humo del cigarrillo o la radiación ultravioleta, por citar algunas. A veces los pacientes pueden identificar situaciones emocionales muy puntuales, como un hecho muy doloroso personal, que coincide con la aparición del diagnóstico, pero no podemos decir que eso le causó la patología”, sostuvo.

La preocupación de los oncólogos que integran la asociación rosarina a partir de las declaraciones de Leda está relacionada con la angustia que puede provocar en los pacientes una declaración semejante en la voz de alguien con tanto poder de llegada a la gente y presencia mediática pero también porque al asegurar que el cáncer se produce solo por causa emocional, la gente puede pensar que la prevención en cuanto a un estilo de vida saludable (alimentación adecuada, actividad física, controles médicos, no beber alcohol, no fumar) no es necesaria ya que solo se trata de sanarse o "perdonarse" espiritualmente.

Bártoli, quien además de presidir la entidad científica local es jefa del servicio de Oncología del Hospital Centenario y directora de la carrera de posgrado de Oncología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR insistió: “No podemos adjudicarle una causa única al cáncer”. Y agregó: “La ciencia argentina y a nivel mundial invierte años y años en recursos humanos y tecnológicos para mejorar la prevención y los tratamientos del cáncer. Se han conseguido enormes logros en los últimos años en beneficio de los pacientes, entonces jamás podemos minimizar eso".