Leda Bergonzi adelantó para este lunes su debut en el camping de los recolectores

Con el camping sold out, el regreso de Leda genera altas expectativas y desde el comienzo de la semana se pudo ver gente en inmediaciones de predio si bien desde el sindicato aclararon que las puertas recién van a abrirse este sábado a las 7 de la mañana y pidieron no acercarse antes para evitar inconvenientes.

"Incluso aquí también poseemos un anfiteatro con capacidad para 20 mil personas si así lo desea", agregó.

Los encuentros itinerantes de Leda

Leda oficiaba reuniones en 2023 en la Iglesia Catedral, de donde se retiró a mediados de ese año, para pasar brevemente por un espacio en Pichincha, protagonizar varios encuentros en el predio de la ex Rural en el Parque Independencia y, finalmente, desembarcar en el salón Metropolitano del Shopping Alto Rosario. Pero hace algunos meses, Leda volvió a la ex Rural. El regreso al predio ubicado en el parque Independencia se produjo al llegar a un nuevo acuerdo con el municipio rosarino para brindar contención y una mejor atención a las miles de personas que se acercan a escuchar un mensaje espiritual.

Sin embrgo, el encuentro del martes 6 de agosto fue el último que Leda realizó en la ex Rural. Finalizado el acuerdo firmado con la Municipalidad de Rosario, la fundación Soplo de Dios Viviente debió salió a buscar alternativas. Se supo que hubo algunas propuestas de clubes de la ciudad e incluso ciudades vecinas. En ese marco, se conoció luego que el sindicato de recolectores le había ofrecido a Leda su camping en la zona sur, que es donde hará finalmente desembarco el lunes próximo.

El lunes 2 de septiembre será la primera convocatoria en el nuevo escenario. Allí realizará Leda su actividad, al menos hasta fin de año. Desde el gremio consideraron que ceder el espacio es "un servicio a la comunidad".

Quién es Leda Bergonzi

"They came by the thousands, praying for a miracle", publicó en su idioma original The Washington Post, tratando de explicar el fenómeno Leda Bergonzi y por qué "llegan de a miles, rezando por un milagro". Y ya desde el título ensaya una respuesta: "Una sanadora con jeans ajustados está haciendo que los católicos regresen a misa".

Leda tuvo un crecimiento exponencial y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un nombre fácilmente reconocible para los rosarinos, que acudieron de a miles a escuchar su palabra y esperar durante largas horas su abrazo. Y esa misma explosión no demoró en llegar a toda la provincia, a toda Argentina e incluso a países limítrofes. Ahora, esta mujer de 44 años que asegura ser "una persona común y corriente" y que dice ser "un instrumento de Dios", aparece en titulares de portales latinoamericanos y de Estados Unidos.

"La nueva beata argentina de 44 años que es casada y tiene cinco hijos", es la presentación del portal Semana, parte de un conglomerado de medios colombiano. Destaca que Leda "no accede a ningún beneficio económico por parte de quienes acuden a ella" y, por supuesto, no omite que "ha atendido a familiares del astro argentino Lionel Messi, como su madre Celia Cuccittini y su hermano Matías".

Leda también es cantante

Más allá de liderar encuentros de fe, Leda Bergonzi tiene también su costado pop. La mujer a la que le atribuyen poderes de curación suele cantar en sus reuniones y se ha presentado en varios escenarios. También tiene en YouTube varios videoclips con temas de música religiosa, en donde se pueden ver imágenes de sus encuentros rosarinos.

Uno de los temas más escuchados de Leda es "Demente". En este caso, el video abre con el nombre de "Leda" en letras grandes y una serie de velas encendidas detrás. Pronto se la puede ver a ella, enfundada en un elegante vestido negro y con el pelo suelto. Otro de los temas se llama "Para salvarte". En este clip, usa un pantalón y una remera con brillos. Aparece sentada en un taburete. Ambos fueron grabados en el Metropolitano.

La denuncia del exproductor de Leda

Leda Bergonzi fue denunciada públicamente por el reconocido productor Alberto Castillejo, quien la acompañó en un tramo de sus presentaciones musicales. Entre otras cosas, el hombre asegura que Leda no quiso firmar contrato ya que aseguró que "la iglesia la controlaba", dejó entrever que la fundación Soplo de Dios Viviente no tendría todos los papeles en regla y criticó que Leda con su secretaria intentaron hacer negocios por detrás suyo. "Duele la estafa en nombre de Dios. Es un lobo con piel de cordero", sostuvo.