Transmitió en vivo por TikTok desde un centro de monitoreo municipal y el clip se viralizó

El video de un supervisor de las cámaras de vigilancia de San Lorenzo tuvo mucha repercusión en redes sociales. El empleado daba consejos para tomar agua

La creación de videos en TikTok puede abarcar todo tipo de lugares. Sin embargo, este viernes se dio un caso sorprendente por el video viral de un operador del Centro de Monitoreo Municipal de San Lorenzo que inició una transmisión en vivo mientras estaba trabajando.

El clip empezó a multiplicarse y disparó todo tipo de comentarios sobre la labor del empleado estatal. Además del conflicto obvio en torno al servicio que debía prestar, también llamó la atención el mensaje que estaba compartiendo en la plataforma creada en China para conectarse con sus seguidores.

La publicación combinaba dos materiales diferentes. Al parecer, otra persona estaba filmando al supervisor de las cámaras mientras hacía la transmisión en vivo con su teléfono celular.

"Jodeme que está haciendo un video de TikTok" , dijo el hombre que estaba afuera de la sala de cámaras de la cabecera del cordón industrial. A continuación empezó a acercarse a la ventana mientras el operador estaba de espaldas.

TikTok monitoreo San Lorenzo

Sin advertir que había alguien grabándolo en el exterior, el empleado parecía concentrado en lo que quería contar a través de la red social. De hecho, una parte de la transmisión también aparece en el clip que se viralizó sobre el final de esta semana.

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Básicamente, el supervisor de las cámaras estaba compartiendo algunos consejos sobre el cuidado de la hidratación. "Ah, me quema la garganta, tengo acidez en el estómago. Por eso, siempre la botellita de agua", comentó a modo de ejemplo.

El operador del centro de monitoreo incluso se animó a dar recomendaciones sobre la forma correcta de beber. Sin embargo, la voz del hombre que lo estaba filmando afuera lo puso en alerta y se alejó para ver qué estaba ocurriendo afuera.