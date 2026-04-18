Impacto del ausentismo: los alumnos pierden más de 30 días de clase al año en Argentina

Un informe advierte que el ausentismo estudiantil y docente reduce el tiempo efectivo de aprendizaje y expone fallas estructurales del sistema educativo

El ausentismo de los chicos se siente en todas las provincias

El tiempo en la escuela no siempre es el que figura en el calendario. Aunque el sistema educativo argentino planifica cerca de 185 días de clase por año, la realidad en las aulas muestra otra cosa: los estudiantes pierden, en promedio, alrededor de 30 días anuales por ausentismo . Traducido a toda la primaria, ese recorte equivale a más de un año completo de escolaridad. El dato surge de un informe reciente de Argentinos por la Educación , que pone el foco en una variable clave pero muchas veces subestimada: el tiempo escolar efectivo.

El estudio advierte que el tiempo escolar es una condición central para el aprendizaje, pero no alcanza con contar días en el calendario. Importa cuánto de ese tiempo se transforma realmente en enseñanza.

Según los datos relevados, el principal factor que afecta el aprendizaje en primaria no es la falta de recursos ni la infraestructura, sino el ausentismo estudiantil. Así lo señalaron el 49,3% de los directores consultados en las pruebas Aprender 2023.

A esto se suma otro dato relevante: el 21,8% también identifica al ausentismo docente como un problema que impacta directamente en la continuidad pedagógica.

La evidencia internacional es consistente en este punto. Diversos estudios muestran que incluso faltar pocos días al año tiene efectos negativos en el rendimiento académico, especialmente en áreas como matemática y lectura. Además, las ausencias no afectan a todos por igual: los estudiantes de contextos más vulnerables suelen ser los más perjudicados.

Menos días reales, menos aprendizaje

Si bien en Argentina existe un piso obligatorio de 190 días de clase, establecido por el Consejo Federal de Educación, el informe advierte que esa meta muchas veces no se cumple en términos efectivos.

A las inasistencias de alumnos y docentes se suman otros factores que recortan el tiempo escolar: paros, problemas de infraestructura, interrupciones por cuestiones climáticas o dificultades organizativas. En 2024, por ejemplo, el promedio nacional fue de 13 días de paro docente, con provincias como Santa Fe entre las más afectadas.

El resultado es un sistema donde el tiempo real de aprendizaje se reduce de manera significativa. Según las estimaciones, los alumnos terminan cursando unos 155 días efectivos al año, muy por debajo de lo planificado.

Más horas no siempre alcanzan

El informe también advierte que aumentar la cantidad de horas o días de clase no garantiza mejores resultados por sí solo. La clave está en el uso del tiempo y en la calidad de la enseñanza.

Sin embargo, la evidencia muestra que, bien implementadas, las políticas de extensión de la jornada escolar pueden tener efectos positivos, especialmente en estudiantes de sectores vulnerables. Países de América Latina que avanzaron en ese sentido lograron mejoras en los niveles de aprendizaje.

Un sistema con datos incompletos

Uno de los problemas estructurales que señala el estudio es la falta de información sistemática. En Argentina no existe un registro nacional unificado que permita seguir la asistencia de estudiantes y docentes en tiempo real.

Cada provincia maneja sus propios datos, con criterios y niveles de cobertura diferentes. Esto dificulta dimensionar el problema con precisión, comparar entre jurisdicciones y diseñar políticas efectivas.

En contraste, países como Uruguay y Chile ya cuentan con sistemas digitales nominales que registran la asistencia diaria y permiten detectar rápidamente situaciones de riesgo.

El tiempo como variable clave

El diagnóstico es claro: el tiempo escolar no es sólo una cuestión administrativa, sino una variable central del aprendizaje. Cuando se pierde tiempo de clase, se pierden oportunidades educativas.

El desafío, advierten los especialistas, no pasa únicamente por sumar días al calendario, sino por garantizar que esos días se cumplan, que los estudiantes estén en el aula y que el tiempo disponible se aproveche de manera efectiva.

En un sistema donde cada jornada cuenta, el ausentismo deja de ser un dato secundario para convertirse en uno de los principales problemas de la educación argentina.