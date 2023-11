Los sacerdotes que dan alivio en las noches de Rosario

∏“Así como la Iglesia desarrolla la mayor parte de sus actividades de día, también está atenta durante la noche, como una madre despierta, para asistir a sus hijos frente a las dificultades más acuciantes . Pasan muchas cosas de noche. Es una obra de misericordia”. Con estas palabras, el cura párroco Marcelo Porrini , delegado de la Pastoral de la Salud en Rosario y coordinador del Servicio Sacerdotal de Urgencia , define esta modalidad de asistencia espiritual que funciona en distintos lugares del país, que funciona en la ciudad y en otras 17 diócesis del país. A él mismo le tocó alguna vez recibirla y dice: "Estamos respondiendo a lo que Jesús nos pide: no abandonar a los enfermos" .

El SSU se maneja de la siguiente manera. Unos 20 párrocos de toda la ciudad se alternan para cubrir las guardias en distintos días de la semana (algunos lo hacen por más de una jornada). Los interesados se comunican con el teléfono +54-9-341-2-554192 (siempre llamadas, no WhatsApp) y esa comunicación se deriva al sacerdote de guardia, que asiste al lugar donde está la persona que recibirá el servicio espiritual, que en general suele ser un hospital o un sanatorio. En promedio, se realizan unos cinco servicios semanales .

El servicio es gratuito, porque lo que busca es llevar atención espiritual y sacramental. La unción está especialmente destinada a reconfortar a las personas que sufren el dolor de la enfermedad o la proximidad de la muerte. El momento oportuno es cuando sufrimos una enfermedad grave, en caso de un tratamiento difícil o extenso, una operación, o cuando se llega a la vejez y las fuerzas se debilitan.

"A veces sugerimos que no se llegue al extremo de pedir estos sacramentos de madrugada y cuando la muerte es inminente. Se pueden solicitar antes, y con el párroco de cada jurisdicción", aclara Porrini. Y abunda: "La unción de los enfermos antes se llamaba extremaunción y se dejaba para último momento, pero desde hace algunos años la Iglesia trata de que no sea así, sino que se puede dar cuando hay una enfermedad de cierta gravedad. A veces ocurre que la persona está bien durante el día y repentinamente, de noche, su estado se agrava y no se puede esperar. Cuando pasan estas cosas de noche, entonces sí se ofrece este servicio sacerdotal”.

La unción de los enfermos busca llevarles consuelo, paz y ánimo, que logren un acercamiento más íntimo a Cristo. En algunos casos, aseguran, este sacramento logra la curación corporal.

En cuanto al Santo Viático, el sacerdote explica que es el último alimento para transitar el momento final, el paso a la vida eterna. En el mundo laboral, el viático es lo que se da para trasladarse; aquí es igual, se trata de ayudar a la persona a transitar ese último momento del camino”.

La modalidad del SSU fue cambiando. En una época el servicio funcionaba con un teléfono fijo, y había laicos que acompañaban al sacerdote para ir al hospital o a una casa. Estaban todos en un solo lugar, disponibles para recibir las llamadas. Ahora, y sobre todo a partir de la pandemia, se estableció un teléfono celular, y no hay laicos. El padre Porrini desvía la llamada al sacerdote en turno, que es quien se encarga de visitar al necesitado en un hospital o en su domicilio.

"Cada uno está en su parroquia y se traslada desde allí hasta el lugar donde está la persona que requiere el servicio. Durante el día, si se necesita un sacerdote para ir a un domicilio o a un hospital, lo ideal es que llame a su cura párroco, que es el responsable pastoral de esa persona. El párroco lo va a visitar si puede, y si no, tiene que hablar con otro sacerdote para que lo haga", dice el coordinador del SSU.

Disculpas

Marcelo Porrini aprovecha la entrevista con este diario para pedir públicamente “disculpas si alguna vez el servicio no se ha podido brindar en tiempo y forma. Ocurre que esta es una actividad sacerdotal totalmente voluntaria, y la verdad es que no somos tantos los sacerdotes. A veces también se hace difícil salir de la parroquia, la mayoría de los sacerdotes estamos solos, a veces hay que ir a una zona difícil. Hay horarios en que no es prudente ingresar a algunas áreas sanatoriales. Hay que ser muy respetuoso con el trabajo de los médicos y los enfermeros. También nos suele pasar, sobre todo en algunos centros privados, que son más reacios al ingreso de un sacerdote, sobre todo a las áreas más críticas”.

SERVICIO SACERDOTAL DE URGENCIA.jpg El flyer que difunda el Arzobispado de Rosario ofrece los datos sobre el servicio.

Asimismo, insiste con la necesidad de no esperar hasta último momento. “Si el paciente ya recibió la unción, a veces no es necesario que la reciba en agonía, claro que sería lo ideal, pero no siempre se puede", vuelve a aclarar.

También advierte sobre la urgencia de los llamados, ya que algunos lo hacen “para pedir una bendición, o para pedir una confesión sin estar en situación grave. Hay servicios específicos para eso, tenemos una Pastoral de escucha para personas que lo necesitan”.

En Pandemia

Aunque no refiere a un caso específico, el párroco habla especialmente de los casos narrados por sacerdotes en los que les ha tocado estar en el último momento de la vida de una persona rodeado de toda la familia. "El momento de la muerte siempre es feo, pero cuando les toca estar en esos últimos instantes con toda la familia rezando, es muy emotivo. Son situaciones muy dolorosas, pero poder haber estado rezando, acompañado y acompañando, y ver que la gente se va a en paz es una gracia”, dice este sacerdote de 47 años, 20 de sacerdocio y tres al frente de la Pastoral de la Salud y como capellán del Heca).

Cuadro de Nicolas Poussin. La Extrema unción.jpg "La Extemaunción", cuadro de Nicolás Poussin (1640), refleja el momento en que se le dan los sacramentos al moribundo.

También habla de lo que significó el servicio durante la pandemia del Covid-19. “Hemos tenido casos verdaderamente heroicos de sacerdotes que se arriesgaron para asistir a los enfermos, en momentos en que no se podían ni acercar a los pacientes. Fueron momentos muy difíciles, y realmente hubo actos de mucha valentía y riesgo”, asegura.

Incluso, en algunas jurisdicciones, como Paraná, el SSU dejó de ser durante la pandemia una guardia para convertirse en un servicio de 24 horas.

Nacido en Córdoba hace 71 años

Este apostolado surgió en 1952 en la ciudad de Córdoba. Un abogado de esta ciudad argentina, un médico, Armando César Sánchez, tenía a su padre enfermo. Cerca de las dos de la madrugada su padre se agravó considerablemente, motivo por el cual quiso que su padre recibiera el sacramento de la unción de los enfermos. Comenzó a llamar por teléfono a su parroquia pero no obtuvo respuesta.

Decidió tomar un taxi y recorrer otros conventos y parroquias de la ciudad, pero se encontró con nuevos inconvenientes: no funcionaba el timbre o tal vez no se oía de lejos. Desanimado, prefirió volver al lado de su padre enfermo y mientras regresaba a la casa, prestó atención a los letreros luminosos que veía en la calle: "Farmacia de turno", "Médico de guardia", "Florería de turno", y así muchos del mismo estilo. Entonces se dijo: "Si hay policía, bomberos, médicos, veterinarios, mecánicos de guardia, ¿Por qué no hay sacerdotes?". ¿Cómo era posible que los cristianos en situaciones dolorosas como la que él estaba viviendo, no tuvieran una guardia a la cual recurrir sin pérdida de tiempo y conseguir un sacerdote para los sacramentos.

Se propuso visitar a sacerdotes y comprometió en su proyecto también a laicos amigos y lo presentó finalmente al arzobispo de Córdoba, monseñor Fermín Laffite, quien lo aprobó, lo ayudó y entonces se fundó el Servicio Sacerdotal de Urgencia. Así la noche del 26 de octubre, festividad de Jesucristo, Rey del Universo, de aquel año 1952, se puso en marcha por primera vez en la Argentina una guardia con un sacerdote y dos laicos, esperando en piadosa vigilia el llamado de algún hermano necesitado de la gracia de Dios.

El SSU establecido en la Argentina es una obra apostólica pionera en el mundo, y por mucho tiempo fue la única. Recién ahora ha comenzado a replicarse en países de Sudamérica, como Ecuador y Uruguay. En 1987, cuando el papa san Juan Pablo II visitó Córdoba, conoció este servicio y dijo: "Sé que, como fruto de una iniciativa nacida en esta ciudad de Córdoba, se creó el primer Servicio Sacerdotal de Urgencia, a través de él cada noche sacerdotes y laicos en vigilante espera, se movilizan para atender el llamado de Cristo a través de sus enfermos. Sé también que este hermoso ejemplo se ha multiplicado en diversas diócesis de la Argentina. Me da mucha alegría, y los aliento a continuar en este esfuerzo apostólico mediante el cual se hace visible la solicitud de la Iglesia, que vela día y noche por sus hijos más necesitados".

FRANCISCO UNCIÓN.jpg Ejemplo. El Papa Francisco ha sido uno de los grandes colaboradores del Servicio Sacerdotal de Urgencia.

Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, formó parte de este servicio en la Argentina. En 2015, ya ungido Sumo Pontífice, Francisco elogió y alentó a continuar con los servicios sacerdotales de urgencia nocturnos que ofrece la Iglesia en nuestro país. Lo hizo en una carta que envió al presidente de los Servicios Sacerdotales de Urgencia de la Argentina, Manuel Martín, en la que tras alentar la labor de esta obra de la misericordia cristiana, destaca cómo esta "acude con afecto y asiste con ternura a los enfermos y moribundos".

En Rosario, el arzobispo local, Eduardo Martín, también está disponible para este servicio.