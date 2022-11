Los repartidores de Pedidos Ya reclamaron más seguridad y esperan respuestas

"Le comentamos los problemas que teníamos y nos ofreció una reunión para atender las distintas problemáticas y poder trabajar en conjunto con distintos sectores", contó a La Capital el titular de Arir, Brandon Catalano.

Si bien consideró "positiva" la predisposición al diálogo del funcionario provincial, el repartidor aclaró: "Hasta que no veamos los hechos no nos podemos quedar contentos con las promesas".

El último asalto

Este domingo por la noche, una repartidora de Pedidos Ya, de 36 años, fue asaltada en barrio La Florida. Según contó, se acercó a varias seccionales pero no tuvo demasiadas respuestas.

"El domingo le robaron (a la cadete) a punta de pistola; una señora la ayudó y la llevó a tres comisarías, pero allí le dijeron que no había móviles", confirmó Brandon.

repartidores1.jpg Cadetes de la aplicación Pedidos Ya se concentraron frente a la sede de la Gobernación para exigir seguridad en las calles. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

"Recuerdo que eran dos delincuentes porque me apuntaron con un arma y me robaron la moto y el celular. Después me fui corriendo para calle Rondeau al control de Baigorria y no me dieron ninguna solución", le contó a La Capital, Mirian, la repartidora de Pedidos Ya asaltada.

Agregó que la policía luego tomó intervención y comenzó a buscar la moto, que habría aparecido en un aguantadero. "Llegamos al lugar y estaban entrando dos motos, una era la mía porque tenía el cortaalarma, que se escuchaba tenue. Sin embargo, ingresó un jefe de una comisaría pero al parecer mi moto no estaba", contó.

De la tranquilidad a la "normalidad"

Catalano comentó que la situación de inseguridad se había "tranquilizado" tras la reunión mantenida en abril pasado con referentes de la provincia, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía provincial y hasta la jefatura de la Unidad Regional II.

En ese entonces, delincuentes armados le dispararon a las piernas a un repartidor en la zona de Zeballos y Crespo en el marco de un asalto, situación que motivó a una ruidosa movilización frente a la puerta de Gobernación para reclamar seguridad.

Leer más: Ruidosa marcha de cadetes tras la brutal agresión sufrida por un compañero

Sin embargo, el dirigente aseguró que en los últimos meses la situación empeoró, con arrebatos y robos a mano armada que ponen en peligro la vida de quienes trabajan repartiendo en la calle, ya sea en moto o bicicleta.

"Volvimos a lo mismo: después de las 22 las zonas quedan liberadas a los delincuentes y se hace insostenible seguir trabajando de esa manera", sentenció el referente de Arir.

Según describió, la asociación civil que preside cuenta con personería jurídica y agrupa a unos 200 repartidores de Rosario que trabajan sobre distintas aplicaciones.