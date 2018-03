Los docentes públicos y privados de la provincia rechazaron ayer la propuesta de incremento salarial ofrecida por el gobierno provincial y todo indica que el lunes no empezarían las clases en el territorio santafesino. Las fuentes consultadas indicaron que las mociones que desde hoy se comenzarán a analizar en las escuelas indicaban realizar una medida de fuerza, que deberá ser votada en la asamblea provincial que se realizará el próximo jueves.

La Casa Gris oficializó ayer una oferta salarial consistente en un incremento del 15 por ciento (el gobierno habla de 16 pero incluye el 1 por ciento de cláusula gatillo que ya están percibiendo los estatales), pagadero en tres tramos en marzo, julio y octubre, además de la incorporación de una cláusula gatillo de actualización automática de los sueldos por inflación.

"Está por debajo de las expectativas", admitió la titular de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Sonia Alesso, tras salir del encuentro.

Los maestros analizaran entre hoy y mañana las mociones que se votarán en la asamblea del jueves. Anoche la mayoría se inclinaba por no iniciar las clases.

Además, Amsafé adherirá a la medida que disponga la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) en una asamblea que realizará este viernes. Se prevé que esta entidad irá al paro por 48 horas la semana entrante. Y el jueves de la semana venidera tampoco habrá clases, ya que los docentes se sumarán al paro internacional de mujeres, en conmemoración del Día de la Mujer Así las cosas, el inicio del ciclo lectivo viene complicado.

Los gremios Sadop y UDA también anticiparon ayer el rechazo a la propuesta salarial a través de su dirigencia,

"Para el gobierno, el ofrecimiento del 16 por ciento en tres etapas incluye el 1,1 de cláusula gatillo correspondiente a diciembre, que se está abonando este mes; con lo cual en realidad el aumento para 2018 totaliza 15 por ciento dividido en tres tramos de 5 por ciento cada uno", describió el dirigente de Sindicato de Docentes Privados (Sadop) Rosario, Martín Lucero.

"Sinceramente esperábamos que Santa Fe se diferenciara del gobierno nacional, por eso rechazamos esta oferta, porque esos números están en sintonía con el 15 por ciento de techo, tal como ha venido condicionando la Casa Rosada desde el principio de las negociaciones en todas las paritarias públicas y privadas", indicaron fuentes gremiales.

bala.jpg La paritaria docente sigue trabada.

"Recetas mágicas"

Alesso consideró ayer que la cláusula gatillo "no resuelve sola los problemas" y "no es la receta mágica", porque "no se come con la cláusula gatillo. Hace falta, además,recuperar lo que se perdió y hay que discutir cómo se implementaría".

"Lo que nosotros estamos planteando —especificó Alesso— es que haya propuestas que tengan en cuenta la realidad, que no es el 15 por ciento, la inflación no va a ser del 15 por ciento", vaticinó luego de concluir que la oferta de la Casa Gris "está muy por debajo de las expectativas. Yo lo había anticipado. Si esa era la propuesta, el ánimo de nuestro sindicato era el rechazo", subrayó la histórica dirigente gremial.

El ofrecimiento salarial a los gremios docentes es evaluada desde anoche las asambleas departamentales.

En ese ámbito se definirán las mociones para la votación que se llevará a cabo entre hoy y mañana.

Los guarismos de las 19 departamentales se contabilizarán en la Asamblea Provincial convocada por Amsafé en la ciudad de Santa Fe el próximo jueves.

Allí se decidirá la aceptación o el rechazo de la propuesta del gobierno provincial.

Misiones y Salta

A menos de una semana de que comiencen las clases en todo el país, sólo dos provincias cerraron acuerdos salariales: Misiones y Salta. En Misiones, los maestros aceptaron un 15,5% de aumento en dos tramos sin gatillo. En Salta, en tanto, se acordó una suba del 15% en cuatro tramos, también sin actualización por inflación.