Los docentes que este lunes no hagan paro deben completar declaraciones juradas

Deberán completar los formularios los docentes de gestión pública y privada que no adhieran a la medida de fuerza. Esta declaración debe ser completada por todo el personal, sin importar los días y horarios en los que efectivamente preste servicios (es decir, aunque no deba dictar clases ese día). En el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios.