Sup, una actividad de río que suma adeptos y es cada vez más inclusiva

El surf pala (Sup) es una posibilidad para deslizarse en el agua y navegar sobre una tabla y un remo, manteniéndose de pie. Rosario hace tiempo implementó esta actividad en el río, que no para de crecer en adeptos y variantes: lo practican los niños y adultos, tenga o no una discapacidad física o mental y de manera recreativa y deportiva. Actualmente, hay ocho escuelas, unas 1500 tablas entre las de guarderías y particulares y unos 40 mil sup riders o neynas, tal como se llama a los amantes de esta actividad.