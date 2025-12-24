El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

El proyecto municipal Fútbol Infantil , impulsado desde de la Dirección de Clubes y perteneciente a la Secretaría de Deporte y Turismo, congregó durante el 2025 a más de 18 mil chicos y chicas , y entregó de unas 10.000 camisetas a través de un convenio con el Banco Municipal .

La iniciativa asignó a la vez a 55 docentes, nucleó a 111 clubes de cinco ligas, brindó diversos cursos de RCP e involucró de manera indirecta a 25 mil niñas y niños.

Cada año este proyecto destinado a chicos y chicas de 5 a 13 años se incrementa y potencia. También realiza un trabajo integral entre diferentes áreas, tales como salud, educación y género.

La temporada cerró con una programación variada. Uno de los puntos salientes fue que se profundizó el convenio en el Isef N° 11 sobre la capacitación a los referentes del fútbol.

A eso hay que sumarle que se brindaron diversos cursos de RCP en varias instituciones deportivas de la ciudad. Desde la Municipalidad se asignaron además a 55 docentes de educación física, que estuvieron estratégicamente distribuidos en 111 clubes de ligas de fútbol infantil como Ardyti, Rosarina, Arfi, Acard y Nafir, más algunos clubes de Lifa.

Actividades por el Día del Niño

Asimismo, en el marco de este proyecto, se realizaron festejos por el Día del Niño y se hicieron diversos acompañamientos mediante una campaña de género. Otro punto a destacar es que este año se entregaron 10.000 camisetas a diferentes clubes de la ciudad mediante un convenio con el Banco Municipal, lo que pone aún más en valor este proyecto, que nació en 2012 y sigue creciendo sin barreras.

De esta manera, el proyecto Fútbol Infantil de la Municipalidad de Rosario consolidó un fuerte alcance territorial, brindando formación y contención a más de 18 mil chicas y chicos, y benefició de forma indirecta a 25 mil niñas y niños de toda la ciudad.