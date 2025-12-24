La Capital | La Ciudad | fútbol infantil

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

El proyecto municipal entregó 10 mil camisetas, convocó a 55 docentes y nucleó a 111 clubes en cinco ligas de fútbol infantil

24 de diciembre 2025 · 18:48hs
Fútbol Infantil convocó a chicos de entre 5 y 13 años de la ciudad. 

Fútbol Infantil convocó a chicos de entre 5 y 13 años de la ciudad. 

El proyecto municipal Fútbol Infantil, impulsado desde de la Dirección de Clubes y perteneciente a la Secretaría de Deporte y Turismo, congregó durante el 2025 a más de 18 mil chicos y chicas, y entregó de unas 10.000 camisetas a través de un convenio con el Banco Municipal.

La iniciativa asignó a la vez a 55 docentes, nucleó a 111 clubes de cinco ligas, brindó diversos cursos de RCP e involucró de manera indirecta a 25 mil niñas y niños.

Cada año este proyecto destinado a chicos y chicas de 5 a 13 años se incrementa y potencia. También realiza un trabajo integral entre diferentes áreas, tales como salud, educación y género.

La temporada cerró con una programación variada. Uno de los puntos salientes fue que se profundizó el convenio en el Isef N° 11 sobre la capacitación a los referentes del fútbol.

>>Leer más: El fútbol infantil tiene ahora una herramienta para jugar sin presión

A eso hay que sumarle que se brindaron diversos cursos de RCP en varias instituciones deportivas de la ciudad. Desde la Municipalidad se asignaron además a 55 docentes de educación física, que estuvieron estratégicamente distribuidos en 111 clubes de ligas de fútbol infantil como Ardyti, Rosarina, Arfi, Acard y Nafir, más algunos clubes de Lifa.

Actividades por el Día del Niño

Asimismo, en el marco de este proyecto, se realizaron festejos por el Día del Niño y se hicieron diversos acompañamientos mediante una campaña de género. Otro punto a destacar es que este año se entregaron 10.000 camisetas a diferentes clubes de la ciudad mediante un convenio con el Banco Municipal, lo que pone aún más en valor este proyecto, que nació en 2012 y sigue creciendo sin barreras.

De esta manera, el proyecto Fútbol Infantil de la Municipalidad de Rosario consolidó un fuerte alcance territorial, brindando formación y contención a más de 18 mil chicas y chicos, y benefició de forma indirecta a 25 mil niñas y niños de toda la ciudad.

Noticias relacionadas
El programa Cuota Social arrancaría con los 15 clubes incluidos en el Hay Equipo.

Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio

La última recorrida de Turista en mi Ciudad se hizo en la  manzana histórica de Rosario.

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Los cuatro acusados aceptaron el juicio abreviado por una serie de hurtos realizados en el Heca durante el 2024. 

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Canillitas. Exequiel Denhoff, Gabriel Zucnún, Osvaldo Bunetta y César Barbán.

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

Lo último

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor

El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio

Aprobada por el Concejo a principios de diciembre, la iniciativa espera ser reglamentada y cubrir el vacío que dejó el programa nacional Hay Equipo
Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio
El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El clásico de cada verano: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

El representante de Malcorra pegó duro y el jugador está cada vez más lejos de Central

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

Regalo de Papá Noel: Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Regalo de Papá Noel: Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Ovación
Me decepcionó: la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino
OVACIÓN

"Me decepcionó": la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

Me decepcionó: la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

"Me decepcionó": la dura declaración de un director técnico portugués sobre un colega rosarino

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Un juvenil de Central podría entrar en la negociación para destrabar el pase de Ledesma 

Regalo de Papá Noel: Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Regalo de Papá Noel: Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Policiales
Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

La Ciudad
El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras el alerta amarillo, la Navidad llegaría con nubes y calor

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio

Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año
Economía

Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año

El mensaje de Milei para las fiestas: Abróchense los cinturones
Politica

El mensaje de Milei para las fiestas: "Abróchense los cinturones"

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías
Policiales

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Reclamo de economistas para que el BCRA informe qué hizo con el oro
Economía

Reclamo de economistas para que el BCRA informe qué hizo con el oro

Lo acusan de matar a su hermanastra en un crucero, pero él no recuerda nada
Información General

Lo acusan de matar a su hermanastra en un crucero, pero él no recuerda nada

Prohíben en Santa Fe productos de una marca de suplementos dietarios
Información General

Prohíben en Santa Fe productos de una marca de suplementos dietarios

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel
Policiales

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Cómo funcionan en Navidad recolección de residuos, bancos y transporte
La Ciudad

Cómo funcionan en Navidad recolección de residuos, bancos y transporte

Alerta por tapiocas en la costa atlántica: cómo actuar ante las picaduras
Información General

Alerta por tapiocas en la costa atlántica: cómo actuar ante las picaduras

La Navidad de Milei: en Olivos, a la espera del presupuesto 2026
Politica

La Navidad de Milei: en Olivos, a la espera del presupuesto 2026

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Villarruel cargó otra vez por el presupuesto del Senado: Estamos entrando en rojo
Política

Villarruel cargó otra vez por el presupuesto del Senado: "Estamos entrando en rojo"

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque
la region

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque