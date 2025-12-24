La Capital | Información General | Navidad

Cuáles son las tradiciones navideñas más raras alrededor del mundo

La festividad se celebra con costumbres muy diversas en los distintos países. En esta nota, las tradiciones más extravagantes en diferentes continentes

24 de diciembre 2025 · 16:35hs
Krampus

Krampus, la antítesis de Santa Claus es un monstruo mitad demonio mitad cabra 
Un árbol de Navidad decorado con telarañas en Ucrania

Un árbol de Navidad decorado con "telarañas" en Ucrania
El Tió de Nadal catalán

El Tió de Nadal catalán
Escobas en Noruega

Escobas en Noruega

Originalmente, cada 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesucristo. No obstante, la Navidad se ha popularizado alrededor del mundo como ritual social, lo que llevó a que esta festividad no se relacione directamente a una celebración religiosa sino una fiesta popular donde lo que prima es el encuentro entre familia y amigos.

Además, no hay una única manera de celebrar esta festividad, sino que hay tantas Navidades como países en el mundo.

En Argentina, la Navidad se asocia con el calor, un arbolito bien decorado con luces y adornos y el encuentro con la familia alrededor de una larga mesa llena de comidas altamente calóricas. No obstante, en otras latitudes esta festividad se vive de manera muy diferente.

Por ejemplo, en el hemisferio norte, la época navideña se caracteriza por el frío, y, en algunos casos por la nieve. Las diversas formas de vivir la Navidad llevan a la instalación de diversas tradiciones alrededor del globo.

Algunas de estas tradiciones son divertidas y ocurrentes, como la costumbre de ocultar las escobas en Noruega, la decoración del arbolito de navidad con telarañas en Ucrania y el Tió de Nadal que "caga" los regalos en Cataluña. Otras son más tenebrosas como Krampus, el monstruo de Navidad en Alemania y Hungría y la quema del Diablo en Guatemala.

A tan sólo unas semanas de la celebración de Navidad, una lista de las celebraciones más raras y extravagantes alrededor del globo:

1- Tió de Nadal - Cataluña

tio de nadal.jpg
El Tió de Nadal catalán

El Tió de Nadal catalán

El Tió de Nadal, tronco de Navidad en español, es una tradición que se transmite de generación en generación en Cataluña. Esta costumbre consiste en un pequeño tronco al que los niños catalanes les dibujan ojos, cejas y sonrisa, también es cubierto con una sábana para que no pase frío.

Durante los días previos a la Nochebuena, los pequeños catalanes le dan de comer al tío las sobras de sus platos, para alimentarlo con una gran generosidad. Luego, cuando llega Navidad, la familia se coloca alrededor del tronco y los niños golpean al Tió con un bastón mientras todos cantan una canción.

Entonces, gracias a los golpes y a la canción el Tió va “cagando” (esta es la palabra que utilizan los catalanes) los regalos debajo de la sábana que lo cubre, como si el famoso Papa Noel se convirtiese en tronco.

2- Ocultar las escobas - Noruega

navidad 2.jpg

En Noruega y en distintos países nórdicos se piensa que las brujas pueden invadir los hogares durante la Nochebuena. Además, también se cree que las brujas se transportan en escobas las cuales hacen volar con sus poderes. Por eso, durante la Navidad las familias noruegas esconden las escobas hasta la medianoche, para poder espantar cualquier mal espíritu.

3- Krampus, el demonio de Navidad - Alemania y Austria

image (75).jpg
Krampus, la antítesis de Santa Claus es un monstruo mitad demonio mitad cabra. En Alemania y Austria, es durante diciembre se vea a personas disfrazadas como Krampus para asustar a los niños.

Krampus, la antítesis de Santa Claus es un monstruo mitad demonio mitad cabra. En Alemania y Austria, es durante diciembre se vea a personas disfrazadas como Krampus para asustar a los niños.

En países germanos como Alemania y Austria se cree que Santa Claus tiene una antítesis: Krampus, una criatura terrorífica que es mitad demonio mitad cabra. Se cree que el trabajo de este monstruo es castigar a los niños que se hayan portado mal durante el año. En estos países, es una tradición que a mediados de diciembre se vea a personas disfrazadas como Krampus para asustar a los niños.

>> Leer más: Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla con la comida"

4- Lanzar zapatos para conseguir pareja - República Checa

En República Checa una tradición común de Navidad entre las mujeres solteras consiste en pararse frente a la puerta de sus casas en Nochebuena y lanzar un zapato para atrás. Si el calzado cae con la punta mirando hacia la puerta, conseguirán pareja. Si sucede lo contrario, continuarán solteras.

5- Telarañas de la suerte en el árbol de Navidad - Ucrania

navidad 1.jpg

Según una leyenda ucraniana, una viuda y sus hijos decoraron su árbol de Navidad con telarañas, ya que no tenían dinero para comprar ornamentos decorativos. El mito cuenta que durante la noche arañas llegaron a la casa y re-decoraron el pino, y, desde ese entonces, la familia no volvió a pasar penas.

Por eso, al día de la fecha en Ucrania se asocia a las telarañas con la buena suerte. Son numerosas las familias de este país que deciden decorar sus árboles de navidad con telarañas.

6- Navidad en patines - Venezuela

Una de las costumbres más características de la Navidad venezolana es llegar a la misa del 25 de diciembre en patines o patinetas. Esta tradición se volvió tan fuerte en Venezuela que hasta se cortan las calles para que las personas puedan divertirse con esta particular usanza navideña sin riesgos.

