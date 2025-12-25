Un piloto de automovilismo se tiró al agua en un dique y sufrió graves lesiones: está en terapia intensiva

La Ciudad
Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
Politica
Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz
Información General
Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale
La Ciudad
El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas
POLICIALES
Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
Educación
Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe
La Ciudad
Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales
Política
Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada
Información general
Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025
La Ciudad
Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela
Información General
El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado
Información General
No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico
Información General
Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos
La Ciudad
Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar
Economía
Despidos y conflictos salariales: la crisis laboral golpea en el final del año
Politica
El mensaje de Milei para las fiestas: "Abróchense los cinturones"
Policiales
Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías
La Ciudad
Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas
Economía
Reclamo de economistas para que el BCRA informe qué hizo con el oro
Información General
Lo acusan de matar a su hermanastra en un crucero, pero él no recuerda nada