"La Vigil resiste": marcharon para pedir que se garantice su continuidad

La comunidad de la emblemática Biblioteca Popular Constancio C. Vigil , recuperada en 2012, reclamó este martes en la sede de la institución de Alem y Gaboto una actualización en las partidas que reciben del gobierno provincial y también mejoras edilicias.

El tema central de la movilización es el alquiler que se abona desde el Estado y ha quedado "notablemente desvalorizado". La provincia paga un alquiler que, en la última década, se depreció de tal manera que actualmente no alcanza a mantener los espacios en condiciones. Se trata de una cuestión clave desde la recuperación de los edificios por parte de la organización con el objetivo de que funcionen los establecimientos escolares, cuatro de ellos nacidos en el marco del proyecto cultural que La Vigil significó para Tablada en los años 60 y 70, como es el caso de los dos jardines de infantes, la escuela primaria y secundaria.

Para Educación el reclamo de la Vigil es legítimo pero "no pueden hacer otra cosa"

“La Vigil no tiene presupuesto, lo que tiene con la provincia, que fue la que ocupó lo que quedaba de la liquidación de los edificios por parte de la dictadura en el último tiempo, es un contrato de alquiler que se sostiene desde 2013, tras la aprobación de una ley de expropiación, y que actualmente representa menos de un 20 por ciento de lo que comenzó cobrándose por entonces ”, explicaron las autoridades en la previa de la convocatoria.

La Vigil no sólo fue un emblema en Tablada en los años 60 y 70, sino que además, recuperada tras el saqueo de la dictadura, sostiene por estos días actividades teatrales y musicales gratuitas, ferias, presentaciones y festivales, un acervo bibliográfico más de 35 mil ejemplares además de 5 mil obras nuevas, y lleva adelante una treintena de talleres educativos con más de 700 alumnos de la zona y actividades de apoyo escolar con más de 200 chicos.

Además de haber recuperado su imprenta y puesto en marcha su editorial, sostiene su compromiso como sitio de memoria a través de una programación sostenida de recorridos guiados realizados tanto para escuelas como abiertos al público en general.

La respuesta del Ministerio

El delegado de la Región VI del Ministerio de Educación, Osvaldo Biagiotti, argumentó este martes en diálogo con La Capital que el tema excede a la cartera. Precisó que la situación está trabada por un marco normativo que rige a todos los contratos de locación del Estado. Estos tienen un límite que no alcanza a cubrir el desfasaje que se da entre la alta inflación y los contratos de alquiler a precios del mercado. "A lo que hay que apuntar es a una compensación que sortee este condicionamiento, que pueda salvar esta situación, sobre todo tratándose de una situación emblemática", opinó.

El funcionario consideró que el reclamo es legítimo y subrayó que no se trata de "cualquier entidad o un privado". Además, aseguró que tiene que haber una respuesta de otra índole. "Nosotros no podemos hacer otra cosa, el condicionamiento legal nos limita. Es necesaria una instancia resolutiva del gobierno provincial", justificó. Según detalló, el ministro de Educación Víctor Debloc está al tanto de lo que pasa y se está ocupando del tema, pero por ahora no hay respuestas definitivas.

Sobre los reclamos de mejoras edilicias, indicó que el único procedimiento administritivo disponible para estos requerimientos es el FANI (Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas). "Se podría pensar en que los directivos gestiones para requerir FANIS de mejoras. Al ser locales alquilados se tienden a intervenir menos porque hay una obligacación de la entidad propietaria del mantenimiento básico", agregó.