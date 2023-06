Para Educación el reclamo de la Vigil es legítimo pero "no pueden hacer otra cosa"

La emblemática Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, recuperada en 2012 por la comunidad, volvió en los últimos días al centro de la escena. Sus autoridades convocaron a una marcha para este martes, a las 11.30, en la sede de la institución de Alem y Gaboto para exigir una actualización en las partidas que reciben del gobierno provincial y también mejoras edilicias.

Un tema central de la movilización es el alquiler que se abona desde el Estado y ha quedado "notablemente desvalorizado". La provincia paga un alquiler que en la última década se depreció de tal manera que actualmente no alcanza a mantener los espacios en condiciones. Se trata de una cuestión clave desde la recuperación de los edificios por parte de la organización con el objetivo de que funcionen los establecimientos escolares, cuatro de ellos nacidos en el marco del proyecto cultural que La Vigil significó para Tablada en los años 60 y 70, como es el caso de los dos jardines de infantes, la escuela primaria y secundaria.

“La Vigil no tiene presupuesto, lo que tiene con la provincia, que fue la que ocupó lo que quedaba de la liquidación de los edificios por parte de la dictadura en el último tiempo, es un contrato de alquiler que se sostiene desde 2013, tras la aprobación de una ley de expropiación, y que actualmente representa menos de un 20 por ciento de lo que comenzó cobrándose por entonces ”, contaron las autoridades.

El delegado de la Región VI del Ministerio de Educación, Osvaldo Biagiotti , explicó en diálogo con La Capital que el tema excede a la cartera. Precisó que la situación está trabada por un marco normativo que rige a todos los contratos de locación del Estado . Estos tienen un límite que no alcanza a cubrir el desfasaje que se da entre la alta inflación y los contratos de alquiler a precios del mercado. "A lo que hay que apuntar es a una compensación que sortee este condicionamiento, que pueda salvar esta situación, sobre todo tratándose de una situación emblemática", opinó.

El funcionario consideró que el reclamo es legítimo y subrayó que no se trata de "cualquier entidad o un privado". Además, aseguró que tiene que haber una respuesta de otra índole. "Nosotros no podemos hacer otra cosa, el condicionamiento legal nos limita. Es necesaria una instancia resolutiva del gobierno provincial", justificó. Según detalló, el ministro de Educación Víctor Debloc está al tanto de lo que pasa y se está ocupando del tema, pero por ahora no hay respuestas definitivas.

Cabe recordar que en el edificio funcionan ocho escuelas: E.E.S.O. Nº 338, Escuela Primaria Nº 1.235, Jardín de Infantes N°51, Jardín de Infantes Nº 71, Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 3.031, Escuela Provincial de Teatro Nº 3.013, Escuela Provincial de Cine y Televisión Nº 3.021 y la E.E.T.P.I. Nº 8.057.

Sobre los reclamos de mejoras edilicias, indicó que el único procedimiento administritivo disponible para estos requerimientos es el FANI (Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas). "Se podría pensar en que los directivos gestiones para requerir FANIS de mejoras. Al ser locales alquilados se tienden a intervenir menos porque hay una obligacación de la entidad propietaria del mantenimiento básico", agregó.

"Segundo vaciamiento"

Las autoridades de la Biblioteca Vigil convocaron a una marcha para este martes, a las 11.30, en la sede de la institución de Alem y Gaboto. Esta vez la movilización es ante la "falta de respuesta del gobierno provincial, que pone en riesgo la continuidad del proyecto institucional y de las ocho escuelas que funcionan en nuestros edificios, y que garantizan el derecho a la educación y a la cultura del barrio Tablada".

Emilio Abecasis, delegado de Amsafé, trabaja en la secundaria que funciona en el edificio y resaltó en diálogo con este medio que el gremio viene acompañando los pedidos de los directivos de todas las escuelas que están dentro del edificio. “Vemos un desfinanciamiento de toda la educación pública”, aseguró y sostuvo que se nota aún más en la Vigil “si tenemos en cuenta los años y la historia que tiene. El Estado en vez de reivindicar este lugar, lo abandona. Lo vemos como un segundo vaciamiento”.

En esa línea, expresó que es importante que la sociedad conozca el gran proyecto educativo que hay detrás, del cual forman parte 3 mil estudiantes y trabajadores. “La población es del barrio, de La Sexta, de Tablada, de Villa Gobernador Gálvez. Si no van a la Vigil, no van a la escuela”, agregó el docente.

Sitio de Memoria

La Biblioteca Vigil es sitio de Memoria del Terrorismo de Estado, ya que fue intervenida y desguazada por la dictadura desde 1977. En 1980, el Estado provincial se apropió de la titularidad de los edificios.

A través de la ley 13.302 de 2012 se devolvió parte de los bienes muebles e inmuebles a sus legítimos dueños: la comunidad que la construyó. Y fue en ese momento donde se determinó que el Estado provincial resulte locatario de los inmuebles donde funcionan las escuelas.

"La devolución del patrimonio sobreviviente se efectuó en las peores condiciones materiales, algo que venimos denunciando desde ese momento. Los espacios ocupados ininterrumpidamente en períodos dictatoriales y democráticos no tuvieron el debido mantenimiento ni mejoras edilicias requeridas en más de 30 años de usufructo", indicaron sus autoridades.

El 13 de abril, la Cámara de Diputados solicitó al Ejecutivo que encuentre mecanismos institucionales que le permitan compensar el desfasaje en los montos percibidos a raíz del proceso inflacionario. Y el Concejo Municipal el pasado 18 de mayo emitió dos resoluciones. Una pidiendo al Ejecutivo municipal que solicite al gobierno provincial la actualización de lo percibido en concepto de alquiler. La otra, dirigida a la Cámara de Diputados para que avance en un proyecto de ley reparatoria.