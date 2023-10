La vida más allá de los 60 años: de qué se trata la movida rosarina "Evolución Sénior"

¿Qué cosas quisieras hacer después de los 60 años? ¿Te quedaron muchos sueños por cumplir? ¿Cómo te llevás con los cambios? ¿Hay algo que te encantaría hacer pero no sabés cómo empezar? Estas y tantas otras preguntas surgen en quienes superaron una edad en la que hasta no hace mucho tiempo se iniciaba un camino hacia la vejez, sin nuevas oportunidades, mucho más ligado al detenimiento, la quietud y la soledad.

¿Cuál es el objetivo de esta propuesta que es mucho más que un conjunto de talleres para personas “mayores”? Ella misma lo explica. “Hasta no hace mucho, cuando entrabas en la denominada tercera edad (que se inicia pasados los 60 ó 65 años) la gente pensaba: ahora me dedico a descansar, a cuidar a mis nietos, a ocuparme de mis plantas, a no hacer casi nada. Salvo excepciones, esto era lo que sucedía, sostenido por un contexto social en el que una persona de esa edad empieza el declive, y solo debe esperar el final de la vida”, reflexiona.