La UTA no descartó que el conflicto con los choferes escale a "un paro por tiempo indeterminado"

El paro de choferes de colectivos se cumple con alto acatamiento en la ciudad y en el interior del país. El secretario general de la UTA Rosario , Sergio Copello, dijo que la llave para destrabar el conflicto la tienen los empresarios y planteó la posibilidad de endurecer las medidas de protesta si no hay acuerdo, incluso mencionó el lanzamiento de un paro por tiempo indeterminado.

“El acatamiento es total por parte de los compañeros del transporte urbano e interurbano en todo el país. El conflicto comenzó porque Fatap (Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros) se negó a firmar el convenio paritario porque en las negociaciones que tuvieron con el Ministerio de Transporte y con la Comisión Federal de Transporte no les aceptaron sus pedidos”, expresó el gremialista.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el líder de la UTA Rosario agregó que “los empresarios se negaron a firmar el acuerdo paritario y, por lo tanto, los trabajadores decidieron esta medida de fuerza, contemplando una suspensión pare el día del Censo Nacional, pero retomando el jueves y viernes”.

Al ser consultado sobre si hay chances de que el paro se levante debido a las gestiones que están impulsando los intendentes de Rosario y Córdoba para que aparezcan fondos, el titular del gremio rosarino remarcó: “La única forma de que esto se destrabe es que la cámara que agrupa a los empresarios firme el acta de convenio paritario. Después habría que ver qué provincia cumple y cuál no con ese acuerdo. Allí se verá cómo se sigue con la lucha”, agregó.

“La condición que puso la Unión Tranviarios Automotor es que la Fatap firme el acuerdo. Después puede haber conflictos individuales en cada provincia más allá de la firma de la paritaria. Eso es lo que sucede durante todo el año”, añadió.

Copello remarcó que el Ministerio de Transporte de la Nación “ya incrementó los subsidios para el sector a 46 mil millones de pesos. Esa es la ayuda que pondrá el gobierno durante este año. Las provincias también dicen que van a incrementar esa ayuda. La Municipalidad de Rosario dice lo mismo. Pero parece que todo eso no convence a los empresarios para que firmen el convenio de aumento. Ahí está la llave para resolver esto: que los empresarios firmen para que los trabajadores tengamos un salario digno y podamos volver a nuestras tareas”.

Sobre la probable agudización del conflicto a partir de la semana próxima si no hay avances en las negociaciones, Copello fue categórico: “Si a pesar de los paros de hoy, el jueves y el viernes, más el feriado en el medio, no hay novedades positivas para llegar a un acuerdo, indudablemente el conflicto se va a endurecer y entraremos en un callejón muy difícil de salir, como lo será una medida por tiempo indeterminado. En la pandemia pasamos 29 días de paros y después se complica salir de medidas tan largas. Las posiciones se endurecen y cada uno quiere sacar una victoria, así el acuerdo no se logra fácilmente”

“El próximo paso sería un paro por tiempo indeterminado. Los paros arrancan con 24, 48, 72 horas y después por tiempo indeterminado. Ese es el escalonamiento histórico de las luchas sindicales. El conflicto se puede agudizar, pero esperamos que los empresarios acepten o que las provincias garanticen los fondos, para que los usuarios no estén con las dudas de si van a tener o no transporte y para que los trabajadores recuperemos el poder adquisitivo de nuestros salarios”.