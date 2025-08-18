La Capital | La Ciudad | Provincia

La provincia pagará el aumento docente y afirmó que "la paritaria está cerrada" pese al rechazo de los gremios

Tras la negativa de Amsafé y Sadop a aceptar la oferta oficial, el ministro de Gobierno santafesino, Fabián Bastia, aseguró que la paritaria docente "es un asunto terminado"

18 de agosto 2025 · 17:41hs
La provincia pagará el aumento docente y afirmó que la paritaria está cerrada pese al rechazo de los gremios

El ministro de Gobierno e Innovación Pública santafesino, Fabián Bastia, ratificó que la paritaria docente está cerrada y que el incremento salarial del 1,5% correspondiente a julio se abonará mediante planilla complementaria.

Bastia fue categórico respecto al rechazo de los gremios docentes (Amsafé y Sadop) a la última oferta en la paritaria provincial. “La propuesta salarial ya está cerrada y fue la mejor oferta posible que hicimos. El aumento del 1,5% para julio se pagará por planilla complementaria, tal como corresponde”, afirmó.

Paritaria cerrada y sin nueva oferta

El funcionario dejó en claro que no habrá una nueva negociación en el corto plazo: “La paritaria es un asunto terminado. Fue aceptada por la administración provincial y los trabajadores de la salud y ya no hay más propuestas. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad fiscal”.

El ministro también apuntó contra los sectores gremiales que rechazaron la oferta: “El rechazo no fue de los docentes en sí mismos, sino de los gremialistas que muchas veces responden a intereses políticos”.

Posibilidad de revisión futura

Si bien remarcó que el acuerdo salarial vigente está cerrado, no descartó una eventual revisión si los indicadores macroeconómicos así lo ameritan: “Si hubiera un desajuste notorio con la inflación, claro que podemos hablar de una revisión paritaria. Nadie puede decir que no hemos escuchado a los trabajadores en estos años”, expresó.

En este sentido, defendió la política salarial del Gobierno provincial: “En el último trimestre terminamos más de dos puntos por arriba de la inflación acumulada y, en lo que va del año, los trabajadores públicos están un poco arriba del IPC. En los sectores de menores ingresos, incluso, ocho puntos arriba”.

Inversión en educación y otras áreas

El ministro destacó además las inversiones realizadas en infraestructura escolar: con 2.700 intervenciones en escuelas de la provincia y 687 aulas nuevas entre ejecutadas, en ejecución y con convenio firmado.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno debe atender de manera equilibrada a todas las áreas: salud, seguridad, infraestructura, rutas, gasoductos y acueductos.

Finalmente, envió un mensaje a los docentes santafesinos: “Nosotros valoramos mucho el trabajo de los maestros, vamos a pagar el aumento y seguimos comprometidos con mejorar las condiciones de enseñanza. Pero no podemos gobernar en función de campañas políticas gremiales”.

