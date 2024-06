La pandemia aceleró el crecimiento de estafas virtuales: cómo prevenirlas

Pero la pandemia no fue solamente el momento bisagra que preparó el terreno para el aumento de este tipo de estafas. También impulsó una "virtualización" de la vida entera y los cambios se dieron de manera acelerada. De esta manera, la virtualidad empezó a aparecer en todas las esferas de la cotidianeidad. "Fue tan rápido el avance del entorno digital en la pandemia, fue todo tan acelerado. Y un montón de gente se quedó afuera de eso porque nadie les explicó", apuntó Ciammarriello.

Algunas herramientas para evitar las estafas virtuales

Si bien las víctimas de las estafas virtuales o telefónicas muchas veces son adultos mayores, la realidad es que muchas veces no respeta un rango etario específico. "Hoy armamos un informe semestral sobre las denuncias que recibe el área. De los 800 expedientes que teníamos, el 15% son estafas virtuales como saqueos de cuenta o robos en la billetera virtual", afirmó la coordinadora.

Por esto, Ciammarriello consideró que la normalización de la virtualidad "es nuevo para todos" y que el objetivo de la charla es "informar y dar herramientas" para evitar este tipo de robos. "Es una capacitación. La idea es darles tips para poder identificar una posible estafa virtual. Más allá de lo teórico el objetivo es que tengan los medios para prevenirse", sostuvo.

Según Ciammarriello el modus operandi de los estafadores es siempre el mismo: apelan a la emoción positiva (por ejemplo, "ganaste algo") o a la emoción negativa ("te estamos por bloquear la cuenta"). Otra estrategia muy utilizada es realizar la operación uno o dos días antes del cobro del salario del usuario o un viernes, a razón de no poder reclamar rápidamente por ser fin de semana.

"Hay que estar atentos. No hay que dar datos personales, claves bancarias. No dar CBU, ni número de caja de ahorro. Ni por teléfono, ni por mensaje, ni por mail. Si mandan un mensaje con el logo del banco hay que llamar al banco o dirigirse directamente hacia allí. No responder mails, no hacer click en links", enumeró la coordinadora y agregó: "Ante cualquier duda deben llamar al banco, ir hacia allá o venir a nuestra oficina en Córdoba 852", concluyó.