El Caribe Salaíto: Argentino le ganó la final a Central de la Liga Nacional de fútbol playa En el balneario La Florida, Argentino goleó 6 a 1 al Canalla y alzó un nuevo título en el fútbol playa 20 de diciembre 2025 · 19:35hs

Argentino se coronó campeón de fútbol playa ante Central en La Florida.

Argentino, el bicampeón de la primera división de la AFA, y Central, que se consagró en el torneo Federal a principios de año, disputaron este sábado un partido decisivo por la denominada Final Liga Nacional y se impuso el Salaíto por 6 a 1 a los Canallas.

La contundente victoria de Argentino ante Central fue con los goles de Alejo González, Lucas Becares, Lautaro Attara, Nahuel Cipolleta, Gustavo Moreyra y Lucas Ponzetti.

El partido se disputó en la tarde de este sábado, en la cancha del balneario rosarino La Florida.

Los Salaítos son actualmente los mejores del fútbol playa del país y el fin de semana anterior habían revalidado la corona en la final ante Boca.