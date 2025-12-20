Trasladaron de urgencia a Cristina Kirchner a un sanatorio porteño por dolores abdominales

La expresidenta fue autorizada por la Justicia luego de que los médicos que la revisaron en su domicilio indicaran una evaluación médica exhaustiva

La expresidenta Cristina Kirchner fue trasladada de urgencia este sábado por la tarde al sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, desde su departamento en San José 1111, para una evaluación médica exhaustiva luego de que presentara un cuadro de dolencia abdominal.

Las primeras informaciones indican que un grupo de médicos atendió a la exmandataria en el domicilio en el que cumple prisión domiciliaria y, tras una primera revisación, se decidió que lo mejor era realizar el traslado para poder hacer estudios adicionales.

El procedimiento se realizó con la autorización judicial correspondiente. Desde el sanatorio Otamendi indicaron que cualquier novedad sobre el estado de salud de Cristina Kirchner será comunicada a través de partes médicos oficiales emitidos por ese nosocomio .

La expresidenta tiene 72 años y cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa Vialidad.

Nuevas medidas sobre la prisión domiciliaria

Este jueves, Cristina Kirchner había sido autorizada por el juez Jorge Gorini, del Tribunal Federal 2, a salir a la terraza del edificio donde cumple la prisión domiciliaria. No obstante, las restricciones a las visitas se mantienen.

En particular, Fernández de Kirchner tiene permiso a subir dos horas por día a la azotea de su departamento del barrio porteño de Constitución. Este mismo beneficio está previsto para los internos alojados en establecimientos penitenciarios, quienes pueden salir a los patios de las cárceles durante el mismo periodo de tiempo por día.

De esta manera, la resolución de Gorini ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales. Ahora se agregó el permiso a salir a la terraza durante dos horas al día, luego de que la defensa de Kirchner solicite que la expresidenta pueda tomar aire fresco y sol.