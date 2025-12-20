La Capital | Política | Cristina

Trasladaron de urgencia a Cristina Kirchner a un sanatorio porteño por dolores abdominales

La expresidenta fue autorizada por la Justicia luego de que los médicos que la revisaron en su domicilio indicaran una evaluación médica exhaustiva

20 de diciembre 2025 · 20:12hs
Cristina Kirchner tuvo que ser trasladada a un sanatorio porteño para hacerse exámenes luego de presentar dolores abdominales.

Cristina Kirchner tuvo que ser trasladada a un sanatorio porteño para hacerse exámenes luego de presentar dolores abdominales.

La expresidenta Cristina Kirchner fue trasladada de urgencia este sábado por la tarde al sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, desde su departamento en San José 1111, para una evaluación médica exhaustiva luego de que presentara un cuadro de dolencia abdominal.

Las primeras informaciones indican que un grupo de médicos atendió a la exmandataria en el domicilio en el que cumple prisión domiciliaria y, tras una primera revisación, se decidió que lo mejor era realizar el traslado para poder hacer estudios adicionales.

El procedimiento se realizó con la autorización judicial correspondiente. Desde el sanatorio Otamendi indicaron que cualquier novedad sobre el estado de salud de Cristina Kirchner será comunicada a través de partes médicos oficiales emitidos por ese nosocomio.

La expresidenta tiene 72 años y cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa Vialidad.

Nuevas medidas sobre la prisión domiciliaria

Este jueves, Cristina Kirchner había sido autorizada por el juez Jorge Gorini, del Tribunal Federal 2, a salir a la terraza del edificio donde cumple la prisión domiciliaria. No obstante, las restricciones a las visitas se mantienen.

>> Leer más: Causa Vialidad: uno por uno, los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó decomisar

En particular, Fernández de Kirchner tiene permiso a subir dos horas por día a la azotea de su departamento del barrio porteño de Constitución. Este mismo beneficio está previsto para los internos alojados en establecimientos penitenciarios, quienes pueden salir a los patios de las cárceles durante el mismo periodo de tiempo por día.

De esta manera, la resolución de Gorini ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales. Ahora se agregó el permiso a salir a la terraza durante dos horas al día, luego de que la defensa de Kirchner solicite que la expresidenta pueda tomar aire fresco y sol.

Noticias relacionadas
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles sobre la baja de la pobreza en base a proyecciones realizadas por el Ministerio de Capital Humano.

El gobierno nacional asegura que redujo a la mitad la pobreza en dos años de gestión

El presidente javier Milei habló ante sus pares en la cumble del Mercosur.

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

El presidente Javier Milei y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el hombre clave de la administración Trump en el área económica. 

La ventaja de haber sido el primer aliado

Luego del escándalo por el caso en Estados Unidos y su banca en el Senado, Villaverde enfrenta una demanda en Río Negro.

La Justicia embargó el sueldo de la diputada Lorena Villaverde

Ver comentarios

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

El tiempo en Rosario: las lluvias seguirán durante el domingo

El tiempo en Rosario: las lluvias seguirán durante el domingo

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

El nuevo desafío circula en redes sociales y pone en riesgo sus vidas. Ya se registraron casos en Rosario y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR lanzó una advertencia
Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Por Gonzalo Santamaría
La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe
La Ciudad

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora
La Ciudad

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario
Policiales

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Newells: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Por Carlos Durhand
Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Tres rosarinos fueron premiados como deportistas destacados por el Comité Olímpico Argentino

Tres rosarinos fueron premiados como deportistas destacados por el Comité Olímpico Argentino

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario
Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

El tiempo en Rosario: las lluvias seguirán durante el domingo
El tiempo en Rosario: las lluvias seguirán durante el domingo

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

Robo de cables y metales en Rosario: destacan un drástico descenso gracias a los operativos

Robo de cables y metales en Rosario: destacan un drástico descenso gracias a los operativos

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro
Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado
El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas
Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad
Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

Reforma laboral: postergar el debate fue acertado y lógico, dijo Carolina Losada
Reforma laboral: postergar el debate "fue acertado y lógico", dijo Carolina Losada

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Por Lucas Ameriso

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario