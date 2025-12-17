La Capital | Novedades | La Segunda

Solidaridad con sello de sostenibilidad: La Segunda Seguros impulsa una Navidad diferente

En el marco de su programa de voluntariado, la aseguradora realizó acciones de ayuda directa a la comunidad

17 de diciembre 2025 · 16:55hs
Solidaridad con sello de sostenibilidad: La Segunda Seguros impulsa una Navidad diferente

A través de una iniciativa que integró compromiso social y trabajo en equipo, la Gerencia de Autos, en coordinación con la Oficina de Gestión Estratégica

Sostenible de La Segunda Seguros, entregó árboles decorados en las cajas navideñas a 53 familias en situación de vulnerabilidad de Rosario. Esta acción

Resultados del Quini 6 del día miércoles 10 de diciembre

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Equipo completo de Borgonovo Publicidad 

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

conjunta reflejó el espíritu solidario y cooperativo que caracteriza al voluntariado una "Nochebuena para Todos."

Trabajo cooperativo y economía social

Un componente destacado de la jornada fue la decoración colaborativa de árboles de Navidad, que serán entregados a las familias junto a las cajas navideñas. Estos árboles poseen un valor social y ambiental adicional, ya que fueron confeccionados a partir de pallets reciclados provenientes de nuestras oficinas e intervenidos por los integrantes de la gerencia de autos junto a participantes del Taller de Oficios de AMAP – Coop Seis UNO, promoviendo de esta manera la economía social y el trabajo cooperativo local.

Augusto Vélez, gerente de Autos, resaltó: “Es un momento genuino, de participación, 100 % voluntario. Estas acciones dan propósito, integran, bajan a tierra, te ponen en contacto con otra realidad y ese granito de arena que uno pone es para quien lo recibe inmensamente significativo”.

Además del trabajo directo con las cajas navideñas, la jornada sirvió como centro de acopio para donaciones destinadas a los comedores Pan de Vida y Comedor La Bombacha. Gracias al compromiso de los colaboradores, se recolectaron importantes volúmenes de productos básicos: 456 kg de harina, 261 kg de leche en polvo, 80 kg de azúcar, 65 kg de fideos y 63 kg de arroz, junto con 79 litros de tomate, 49 litros de aceite, y cientos de unidades de conservas, galletitas y alfajores.

Tomás Ferguson, uno de los responsables del comedor La Bombacha, contó: “Actualmente le damos de comer a entre 150 y 200 personas diariamente. Hace un tiempo tuve contacto con La Segunda, lo que nos permite seguir generando acciones para que ellos reciban colaboraciones. Estamos sumamente agradecidos por el apoyo”.

Cifras de un compromiso sostenido

Esta acción solidaria se enmarca en la colaboración que La Segunda Seguros mantiene desde 2019 con la organización "Nochebuena para Todos". Este año, el esfuerzo se potenció con la participación de 200 voluntarios que trabajaron en la preparación de las 53 cajas personalizadas, diseñadas para asegurar una celebración digna para cada hogar. En ediciones anteriores, la compañía ya había acompañado a más de 200 familias a través de esta iniciativa que celebra la unión, la alegría, la solidaridad y el compromiso ambiental y social en toda su dimensión.

Gricel Di Bert, Jefe de Gestión Estratégica Sostenible, expresó: “Estas acciones ponen de manifiesto cómo con pequeños y simples gestos se pueden cambiar realidades, generar impacto en la comunidad y propósito en un encuentro de compañeros de trabajo para celebrar el cierre de año. Esto fortalece nuestra cultura interna, y demuestra que realmente lo hacemos porque creemos.”

La Segunda solidaridad Navidad
Noticias relacionadas
personal: la nueva era de servicios digitales en argentina

Personal: La nueva era de servicios digitales en Argentina

Grupo Corven inaugura su planta fotovoltaica de autoconsumo en Venado Tuerto, la más grande de Santa Fe

Una apuesta que mira al futuro: Corven inaugura la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo de Santa Fe

dia del oftalmologo

Día del Oftalmólogo

vision y confianza: la filosofia de adolfo del cueto para transformar la gestion patrimonial

Visión y confianza: la filosofía de Adolfo del Cueto para transformar la gestión patrimonial

Ver comentarios

Las más leídas

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Lo último

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

PSG, campeón de la Intercontinental: en el último ganador sudamericano jugaba un delantero argentino

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Fiscalía hizo un fuerte alegato de cierre al pedir la prisión perpetua como condena para René Ungaro y otros tres acusados por el doble crimen ocurrido en 2022
La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario
La Ciudad

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ovación
Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental
Ovación

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario
La Ciudad

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año
Economía

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral