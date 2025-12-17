Solidaridad con sello de sostenibilidad: La Segunda Seguros impulsa una Navidad diferente

En el marco de su programa de voluntariado, la aseguradora realizó acciones de ayuda directa a la comunidad

A través de una iniciativa que integró compromiso social y trabajo en equipo, la Gerencia de Autos, en coordinación con la Oficina de Gestión Estratégica

Sostenible de La Segunda Seguros, entregó árboles decorados en las cajas navideñas a 53 familias en situación de vulnerabilidad de Rosario. Esta acción

Un componente destacado de la jornada fue la decoración colaborativa de árboles de Navidad , que serán entregados a las familias junto a las cajas navideñas. Estos árboles poseen un valor social y ambiental adicional, ya que fueron confeccionados a partir de pallets reciclados provenientes de nuestras oficinas e intervenidos por los integrantes de la gerencia de autos junto a participantes del Taller de Oficios de AMAP – Coop Seis UNO, promoviendo de esta manera la economía social y el trabajo cooperativo local.

Augusto Vélez, gerente de Autos, resaltó: “Es un momento genuino, de participación, 100 % voluntario. Estas acciones dan propósito, integran, bajan a tierra, te ponen en contacto con otra realidad y ese granito de arena que uno pone es para quien lo recibe inmensamente significativo”.

Además del trabajo directo con las cajas navideñas, la jornada sirvió como centro de acopio para donaciones destinadas a los comedores Pan de Vida y Comedor La Bombacha. Gracias al compromiso de los colaboradores, se recolectaron importantes volúmenes de productos básicos: 456 kg de harina, 261 kg de leche en polvo, 80 kg de azúcar, 65 kg de fideos y 63 kg de arroz, junto con 79 litros de tomate, 49 litros de aceite, y cientos de unidades de conservas, galletitas y alfajores.

Tomás Ferguson, uno de los responsables del comedor La Bombacha, contó: “Actualmente le damos de comer a entre 150 y 200 personas diariamente. Hace un tiempo tuve contacto con La Segunda, lo que nos permite seguir generando acciones para que ellos reciban colaboraciones. Estamos sumamente agradecidos por el apoyo”.

Cifras de un compromiso sostenido

Esta acción solidaria se enmarca en la colaboración que La Segunda Seguros mantiene desde 2019 con la organización "Nochebuena para Todos". Este año, el esfuerzo se potenció con la participación de 200 voluntarios que trabajaron en la preparación de las 53 cajas personalizadas, diseñadas para asegurar una celebración digna para cada hogar. En ediciones anteriores, la compañía ya había acompañado a más de 200 familias a través de esta iniciativa que celebra la unión, la alegría, la solidaridad y el compromiso ambiental y social en toda su dimensión.

Gricel Di Bert, Jefe de Gestión Estratégica Sostenible, expresó: “Estas acciones ponen de manifiesto cómo con pequeños y simples gestos se pueden cambiar realidades, generar impacto en la comunidad y propósito en un encuentro de compañeros de trabajo para celebrar el cierre de año. Esto fortalece nuestra cultura interna, y demuestra que realmente lo hacemos porque creemos.”