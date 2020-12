La militancia barrial por las maternidades deseadas

La política la abrazó desde siempre, pero recuerda que al feminismo la introdujeron las militantes históricas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que aún en estos días dan la pelea en las calles.

MAJO2.jpg

“Ellas fueron las que nos abrieron a pensarnos, a pensar nuestros cuerpos y nuestra capacidad de decisión, y es ahí donde me encuentro participando activamente por la legalización del aborto y llevando ese debate a los territorios”, rememora. Y recuerda también de muchas de ellas tomó la lucha por el aborto como la lucha por un derecho, pero "también como la lucha por la Justicia social".

Es que en los barrios la discusión por el aborto tiene otros matices. “Me tocó acompañar a esas mujeres que pusieron en riesgo su vida en embarazos no deseados que decidieron interrumpir”, cuenta justamente sobre quienes por su condición social tienen muchas más chances de morirse en un aborto inseguro que las que pueden acceder a una intervención no menos clandestina, pero sí con menos riesgos pagando un alto precio.

“La consigna que más me resuena cuando pienso en el trabajo que hacemos en los territorios es «La maternidad será deseada o no será»”, señala, y explica que “se trata de poder pensar con esas jóvenes, adolescentes y mujeres sobre sus deseos, que puedan saber que la ley no las obliga a nada cuando la maternidad es deseada, sino que les da el derecho a decir que no cuando no lo es; pensar que hay otros proyectos posibles, que son ellas las que pueden elegir y decidir, ese derecho que desde siempre les es negado; construir comunidades más igualitarias es una de las luchas fundamentales de los feminismos en los territorios. La lucha por el aborto legal es también la lucha por la justicia social y es un derecho y lo vamos a conquistar".

Este artículo forma parte de la serie "Aborto: 15 años, 15 voces" que publica el diario La Capital en el marco de los 15 años de la articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y en el escenario actual de debate en el Congreso de la Nación de los proyectos de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).