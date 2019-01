Marianela Ojeda es santacruceña y vive en Córdoba. Hizo escala en Rosario para viajar a Paraguay a visitar a su hermano, pero una desgracia hizo que no pueda completar su periplo. La mañana del 1º de enero fue atropellada cuando se trasladaba en bicicleta por Sarmiento al 3000 por un conductor que se dio a la fuga, y hoy se recupera de serias lesiones a la espera de encontrar testigos o una colaboración de la Justicia para esclarecer el hecho. "Tengo muchísima impotencia y bronca porque no puedo acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar el vehículo. Sabemos que hay una cámara una cuadra antes y otra una después de donde me atropellaron", se quejó en diálogo con La Capital. La joven de 24 años hoy está en la casa de una amiga acompañada de su madre, quien viajó de urgencia tras enterarse del accidente.Tras permanecer internada dos días en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), asegura que se siente "atrapada en Rosario" porque "nadie se mueve" para esclarecer el hecho. >> Leer más: Una joven que se trasladaba en bicicleta fue atropellada y abandonada "Me dicen que para acceder a las imágenes de las cámaras hay que hacer un pedido especial por la feria judicial. Las tiene que pedir Fiscalía. Estoy atrapada en Rosario. No puedo volver a la comodidad de mi casa porque si no esto no avanza. Evidentemente esto no funciona", manifestó la joven, que estudia antropología. Respecto del momento en el que fue atropellada, Marianela contó que en el momento en el que fue embestida por un automóvil Toyota Etios blanco y voló varios metros por el aire hasta impactar con la parte trasera de un Volkswagen Golf verde "iba en bicicleta a la casa de una amiga que me estaba hospedando y de repente se me apagó la tele, porque ni siquiera tuve tiempo para ver el auto que me choca de atrás".

joven en bicicleta

"Estuve inconsciente hasta que llegué al hospital. Según me contaron me desperté unos segundos y di alguna información como el teléfono de mi mamá. Yo no me acuerdo de nada", agregó.

Marianela cuenta cómo fue el siniestro con asombro. Revela que pudo ver el video del momento que quedó registrado en un comercio de la zona. "Lo vi recién. Cuando observé las imágenes no lo podía creer. Porque no me acordaba nada. No entendía que era yo, ni cómo fue que estaba volando. No hay explicación para lo que estaba pasando porque la calle estaba libre, no había casi nadie y yo iba por mi mano".

bicicleta marianela.jpeg

"Tengo cinco vértebras de la columna fisuradas, dos costillas con fracturas leve y el cuerpo lleno de moretones. Y ahora tengo que hacer un mes y medio de reposo. Eso me dijeron los médicos que los huesos tardan en soldar", reveló

Pese al duro momento que le toca afrontar, Marianela se muestra animada. Pero está atravesada por la bronca porque siente que los tiempos de la Justicia no la acompañan. "Estamos buscando un testigo del hecho o las imágenes de las cámaras para averiguar la patente del auto y saber quién es su dueño o quién iba manejando. Sabemos que hay cámaras de seguridad una cuadra antes y una cuadra después del lugar. Pero desconocemos si vamos a tener esas filmaciones".