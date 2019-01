Una joven que se trasladaba en bicicleta fue atropellada y abandonada

Tras el siniestro, la joven fue derivada al Hospital Provincial, donde quedó internada.

Marianela hoy continúa en el nosocomio con cinco vértebras de la columna fisuradas, dos costillas con fracturas leves, y politraumatismos en ambas piernas, la espalda y la cara.

"En momentos en que circulaba en mi bicicleta color negra tipo playera soy embestida por un auto. Es lo único que sé", manifestó Marianela.

Además, agregó: "No recuerdo nada de lo que me pasó. Me desperté en la ambulancia por unos momentos, pero nada más. Me dormí rápidamente en la ambulancia. Yo iba muy lento en la bici pero no recuerdo nada del accidente".