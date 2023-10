La increíble historia del churrero de Messi: de cadete a probarse en primera

Pero el 25 de marzo de 2017, y a sus 14 años, un auto arrolló a Juan Pablo cuando cruzaba la ruta 9 a la altura de la Garita 1. Tenía todo listo para ir a los pocos días a probar suerte al Levante, pero eso no pudo ser. "Tenía pocas chances de sobrevivir, me había fracturado y me detectaron un coágulo en la cabeza. Me daban años de recuperación, pero a los 15 días salí del hospital. Los médicos me dijeron que fue un milagro", recordó para agregar: "Me frustré mucho, me costó un montón asumir lo que pasó. Dejé el fútbol y luego retomé en Defensores, pero no me sentía igual".