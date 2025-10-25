La Capital | La Ciudad | Feria del Libro

La Feria del Libro Rosario cierra este sábado con las presencias de Osvaldo Gross, Charlie López e Inés Garland

La feria que se celebra en El Fontanarrosa llega a su fin, con propuestas para todas las edades. A las 16 comienzan las diferentes charlas y presentaciones

25 de octubre 2025 · 10:37hs
La Feria del Libro Rosario llega este sábado 25 de octubre a su fin con una variada agenda, donde se destaca la presencia de figuras de la gastronomía, el periodismo y la cultura pop. La agenda incluye más de 30 actividades entre presentaciones de libros, charlas y talleres, con un fuerte foco en las Infancias y autores convocantes del panorama nacional.

Pese al mal tiempo, este sábado se perfila como uno de los días más concurridos de la Feria del Libro de Rosario, con una grilla que se extiende desde la primera hora de la mañana hasta la noche y que cruza géneros y temas, concentrando las principales actividades en el Auditorio Angélica Gorodischer.

Los grandes nombres de la tarde en la Feria del Libro

El plato fuerte de la tarde se concentrará en el Auditorio Angélica Gorodischer.

16.00: Se presentará "No va más: una biografía de Cayetano", de Mauro Libertella. El autor conversará con el popular conductor radial Nicolás Cayetano y Gonzalo Álvarez Conde sobre la vida del periodista.

17:00: El reconocido lingüista y periodista Charlie López presentará "Todo tiene su historia – Frases, supersticiones y costumbres", ofreciendo un fascinante recorrido por el origen de los dichos y costumbres populares.

18.00: La gastronomía tomará el protagonismo con el maestro pastelero Osvaldo Gross, quien presentará su libro "Basta de Dulce!", acompañado por Pablo Czentorycky.

19.30: El cierre de las actividades en el auditorio será un homenaje a la música. Eduardo “Dylan” Martí presentará su libro "Spinetta (fotografías de Eduardo Martí)", con la participación de Roque Di Pietro, Mario Agustín González y Mariano Montenegro.

Otras voces destacadas

La jornada también contará con importantes presentaciones literarias en las salas contiguas. A las 16 en la Sala Jorge Riestra, Santiago Craig presentará su obra "Vida en Marta". A las 17 en el mismo espacio, Flor Sichel conversará sobre su libro "Todas las exigencias del mundo". Y a las 19 la escritora Inés Garland presentará "Diario de una mudanza" en la Sala Jorge Riestra, en un diálogo con Mariela Caballero y Gisel Zingoni.

Además, a las 15 en la Sala Beatriz Guido se realizará la charla "Amores de novela", con Mónica Letto, Analía Gómez y Mariana Santini. Y a las 20 será el tiempo de la charla "Masculinidades disruptivas" en la Sala Beatriz Guido, con la participación de Fernando Chulak, Marcelo Filzmoser y Pablo Ottonello, moderados por Pau Turina.

Actividades desde la mañana

El programa arranca temprano a las 10.30 con presentaciones de libros y el Encuentro de Narración Oral en el Auditorio Gorodischer, que a lo largo del día ofrecerá talleres como “jugar el cuento” y “Poética de Susurradores y PUP”.

Las actividades de Infancias tendrán su espacio exclusivo en la planta baja, con presentaciones como "Había una vez un espejo mágico" a las 14 y "Siempre conectados" a las 16.

Las entradas para las presentaciones en el Auditorio Angélica Gorodischer son gratuitas y se pueden obtener mediante reserva online.

