A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Newell's y Central vuelven a jugar el mismo día y horario. El viernes a la noche se juega en el Coloso del Parque y en Córdoba, ante Unión e Instituto.

El debut de Lucas Bernardi para las tres finales que le quedan a Newell's ya tiene día y horario. El punto que precisa Central para jugar la Supercopa Internacional, también. Y curiosamente, extraño en estos tiempos, ambos jugarán el mismo día y horario: viernes, a las 21.15. Ante Unión e Instiuto .

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación de la próxima fecha, la decimocuarta del torneo Clausura, y juntó los partidos de Newell's y Central al mismo tiempo, y en un horario un tanto incómodo. Y para ambos serán partidos muy importantes, pero por motivos diametralmente opuestos.

Newell's precisa la victoria frente a Unión, que viene muy bien en el torneo, para espantar el fantasma que se le vino encima en las últimas jornadas: el del descenso. La dirigencia echó a Cristian Fabbiani y le dio el mando al que se animó a tomar el timón para menuda tarea. Tenía que ser uno de la casa, claro, Lucas Bernardi.

Con 4 puntos en las 9 fechas, estará a salvo y puede hacerlo si vence a Unión y dependiendo de los resultados que se den después.

En tanto, Central viene de completar con triunfo el partido pendiente ante Sarmiento, clasificando a los octavos de final del Clausura y a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Le falta solo un punto para alcanzar la final de la Supercopa Internacional, que corresponde al primero de la tabla general.

>> Leer más: Bernardi emocionado: "La lealtad y el amor por Newell's me hacen estar acá, aunque me digan loco"

Si Boca no le gana el lunes a Barracas Central en el partido pendiente, habrá conseguido el objetivo. Si no irá a buscarlo ante Instituto en Córdoba (habrá que ver dónde se juega) y el punto lo conseguirá.

La fecha completa del torneo Clausura

Fecha 14

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)