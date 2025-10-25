De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Convirtió en la tanda de penales ante River y fue alentado por sus afectos, que viajaron desde Rosario a Córdoba con un cartel especial

El delantero, con pasado en Newell's, disfruta la clasificación a la final de la Copa Argentina.

Llegó a Newell's en enero de 2021 , desde Talleres. Es delantero, nació en Río Gallegos y firmó su primer contrato profesional con el club del Parque en noviembre de 2022. En la primera división rojinegra jugó apenas 9', en la tempora 2023. Sin oportunidades, fue cedido a Independiente Rivadavia de Mendoza, flamante finalista de la Copa Argentina.

Fabrizio Sartori entró en la segunda etapa de la semifinal contra River y anotó el tercer remate de la Lepra mendocina en la serie de los penales. El remate rasante del atacante pasó por debajo de Franco Armani y contribuyó a la victoria de su equipo por 4 a 3 desde los doce pasos, tras igualar 0 a 0 en los 90'.

"Con mi poca experiencia, tener la posibilidad de jugar estos partidos, de jugar una final, para mí lo es todo" , manifestó el futbolista de 23 años, que es dirigido en Independiente Rivadavia por un entrenador con una rica historia como jugador de Newell's, Alfredo Berti .

También tiene en el plantel mendocino a un compañero que pasó por las inferiores de Newell's pero no llegó a jugar en primera: el lateral Alejo Osella, hijo de Diego , exjugador y exentrenador de la Lepra rosarina.

Embed - Los PENALES COMPLETOS de IND. RIVADAVIA 0 (4) - (3) 0 RIVER por la SEMIFINAL de la COPA ARGENTINA

Su trayectoria por Newell's

Durante su paso por Newell's, Sartori fue campeón la 4ª división de AFA en 2021, jugó ese mismo año la Libertadores sub-20 y en la primera local de la Rosarina y en la reserva.

>> Leer más: Todo Newell's se alineó con el "plan salvación": desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Le costó un montón meterse en la primera, a tal punto que apenas fue convocado en tres oportunidades, todas con Gabriel Heinze, en la temporada 2023. Estuvo en el banco de suplentes contra Tigre, con River y con Racing. En esta última citación, debutó en primera. El partido se jugó el 12 de abril de 2023 y entró a los 81' por Ramiro Sordo, en la victoria del conjunto rojinegro con gol de Gustavo Velázquez.

image - 2025-10-25T162139.095 Fabrizio Sartori reemplaza a Ramiro Sordo en cancha de Racing. Fue su único partido en Newell's. Marcelo Bustamante

"Tuvo su chance de debutar y será un recuerdo que nunca olvidará", publicó La Capital sobre Sartori al día siguiente.

Sartori no fue llamado más a la primera de Newell's. A comienzos de 2024 se incorporó a Independiente Rivadavia. El club del Parque informó que fue cedido el 70% de los derechos económicos del futbolista al club mendocino, sin detallar monto de la operación.

En Independiente Rivadavia acumula 39 partidos y 7 goles. Uno de los tantos que señaló fue en la victoria contra Tigre (3-1) por los cuartos de final de la actual Copa Argentina.

Los afectos, en la tribuna

Durante cada una de las presentaciones en la Copa Argentina, los afectos de Sartori lo acompañan en el estadio, con un cartel con la inscripción "Fabri" y el dibujo de corazones. Lo llevan siempre su novia y la madre de la novia. Y no podía faltar en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, sede del partido por las semifinales contra River.

image - 2025-10-25T161437.491 La hinchada propia del futbolista, con pasado en Newell's, estuvieron en la semifinal de la Copa Argentina.

“Estuvo el cartel. Es cábala. Les dije cuando salían de Rosario que lo primero que tenían que guardar era el cartel. La mamá de mi novia lo trajo y lo tenían ahí en la tribuna. Por suerte no se mojó con la lluvia, sino estábamos al horno”, manifestó el futbolista.