El expresidente comunal de Villa Saralegui fue condenado por agredir a un productor

El fallo, tras el juicio realizado en Santa Fe, alcanzó también al hijo del exmandatario. Las penas son de cumplimiento condicional

El juicio al presidente comunal de Saralegui y a su hijo se realizó en los Tribunales de Santa Fe

El expresidente comunal y su hijo fueron condenados a penas de ejecución condicional

El expresidente comunal de Villa Saralegui , Walter Adam Sola, y su hijo, Nicolás Sola, fueron condenados por haber agredido y amenazado a un productor rural . Al exfuncionario se le impusieron dos años de prisión de cumplimiento condicional; mientras que a su hijo, un año y seis meses de prisión condicional. El violento hecho sucedió en la misma sede de gobierno de esa localidad ubicada en el departamento San Cristóbal, unos 300 kilómetros al norte de Rosario.

No es la primera vez que Sola gana espacio en los medios de comunicación por temas complejos durante su mandato. En marzo de 2024, la Legislatura provincial aprobó la intervención a la comuna por irregularidades en la administración que fueron denunciados por productores de esa región. A partir de ese momento, las autoridades locales fueron removidas.

La sentencia fue dispuesta por el juez Octavio Silva, en un juicio oral y público que finalizó el jueves en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los fiscales Francisco Cecchini y Marcelo Nessier representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate. Tras conocer el veredicto, valoraron que “el magistrado consideró probados todos los hechos en los términos en los que los habíamos planteado en nuestros alegatos”.

Los funcionarios del MPA sostuvieron que “el resultado del juicio da cuenta de una investigación que se llevó a cabo con una actuación fiscal eficiente desde el primer momento”, y destacaron que “las primeras diligencias y la acusación fueron realizadas por el fiscal Guillermo Persello, quien diseñó la estrategia que nos permitió probar las conductas delictivas de Walter y Nicolás Sola en el debate oral ”.

En tanto, los fiscales indicaron que ahora esperan conocer los fundamentos del fallo para poder evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación al modo de ejecución de las penas impuestas. También recordaron que habían solicitado condenas de prisión efectiva.

El juicio por el caso de agresión en Villa Saralegui se realizó en los Tribunales de Santa F.

Cómo fue la agresión al productor rural

Cechini y Nessier afirmaron que el lunes 3 de octubre de 2022 alrededor de las 11.30 de la mañana, un productor rural fue hasta la sede de gobierno de Villa Saralegui, discutió con los condenados y sufrió una violenta agresión por parte de ellos.

“Mientras la víctima filmaba con su teléfono celular el intercambio verbal, el presidente comunal arrojó al suelo el dispositivo móvil, que se dañó por completo”, relataron los fiscales.

“Luego, Nicolás Sola comenzó a darle golpes de puño al productor rural, quien cayó al piso y recibió patadas por parte de Walter Sola”, remarcaron los funcionarios del MPA. “Como consecuencia, la víctima resultó herida en diferentes partes de su cuerpo”, afirmaron.

Por otro lado, Cecchini y Nessier señalaron que “después del ataque, los condenados amenazaron de muerte a la persona a la que habían golpeado”. A los hombres que fueron juzgados se los condenó como coautores de lesiones leves dolosas y amenazas. A su vez, a Walter Sola se le impuso la pena como autor de daño.