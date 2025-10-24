La Capital | La Región | Villa Saralegui

El expresidente comunal de Villa Saralegui fue condenado por agredir a un productor

El fallo, tras el juicio realizado en Santa Fe, alcanzó también al hijo del exmandatario. Las penas son de cumplimiento condicional

24 de octubre 2025 · 14:44hs
El expresidente comunal y su hijo fueron condenados a penas de ejecución condicional

Foto: UNO Santa Fe

El expresidente comunal y su hijo fueron condenados a penas de ejecución condicional
El juicio al presidente comunal de Saralegui y a su hijo se realizó en los Tribunales de Santa Fe

Foto: La Capital / Archivo.

El juicio al presidente comunal de Saralegui y a su hijo se realizó en los Tribunales de Santa Fe

El expresidente comunal de Villa Saralegui, Walter Adam Sola, y su hijo, Nicolás Sola, fueron condenados por haber agredido y amenazado a un productor rural. Al exfuncionario se le impusieron dos años de prisión de cumplimiento condicional; mientras que a su hijo, un año y seis meses de prisión condicional. El violento hecho sucedió en la misma sede de gobierno de esa localidad ubicada en el departamento San Cristóbal, unos 300 kilómetros al norte de Rosario.

No es la primera vez que Sola gana espacio en los medios de comunicación por temas complejos durante su mandato. En marzo de 2024, la Legislatura provincial aprobó la intervención a la comuna por irregularidades en la administración que fueron denunciados por productores de esa región. A partir de ese momento, las autoridades locales fueron removidas.

La sentencia fue dispuesta por el juez Octavio Silva, en un juicio oral y público que finalizó el jueves en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los fiscales Francisco Cecchini y Marcelo Nessier representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate. Tras conocer el veredicto, valoraron que “el magistrado consideró probados todos los hechos en los términos en los que los habíamos planteado en nuestros alegatos”.

Conductas delictivas

Los funcionarios del MPA sostuvieron que “el resultado del juicio da cuenta de una investigación que se llevó a cabo con una actuación fiscal eficiente desde el primer momento”, y destacaron que “las primeras diligencias y la acusación fueron realizadas por el fiscal Guillermo Persello, quien diseñó la estrategia que nos permitió probar las conductas delictivas de Walter y Nicolás Sola en el debate oral”.

>> Leer más: Diputados aprobó la intervención a una comuna del norte santafesino por irregularidades

En tanto, los fiscales indicaron que ahora esperan conocer los fundamentos del fallo para poder evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación al modo de ejecución de las penas impuestas. También recordaron que habían solicitado condenas de prisión efectiva.

11-29-tribunales-santa-fe.jpg
El juicio por el caso de agresión en Villa Saralegui se realizó en los Tribunales de Santa F.

El juicio por el caso de agresión en Villa Saralegui se realizó en los Tribunales de Santa F.

Cómo fue la agresión al productor rural

Cechini y Nessier afirmaron que el lunes 3 de octubre de 2022 alrededor de las 11.30 de la mañana, un productor rural fue hasta la sede de gobierno de Villa Saralegui, discutió con los condenados y sufrió una violenta agresión por parte de ellos.

“Mientras la víctima filmaba con su teléfono celular el intercambio verbal, el presidente comunal arrojó al suelo el dispositivo móvil, que se dañó por completo”, relataron los fiscales.

“Luego, Nicolás Sola comenzó a darle golpes de puño al productor rural, quien cayó al piso y recibió patadas por parte de Walter Sola”, remarcaron los funcionarios del MPA. “Como consecuencia, la víctima resultó herida en diferentes partes de su cuerpo”, afirmaron.

Por otro lado, Cecchini y Nessier señalaron que “después del ataque, los condenados amenazaron de muerte a la persona a la que habían golpeado”. A los hombres que fueron juzgados se los condenó como coautores de lesiones leves dolosas y amenazas. A su vez, a Walter Sola se le impuso la pena como autor de daño.

Noticias relacionadas
San Lorenzo. Casi un centenar de trabajadores protestaron este martes frente a la planta de IDM.

San Lorenzo: un centenar de trabajadores luchan contra el cierre de la planta de IDM

El colegio María Auxiliadora de Funes.

Funes: investigan paliza en manada a un alumno dentro de un colegio

Ruta provincial 96. Una obra clave para el departamento General López

Di Gregorio: "La nueva ruta provincial 96 es una obra emblemática para General López"

En campaña. El senador Esteban Motta apoyó la candidatura de la vicegobernadora Gisela Scaglia

Esteban Motta: "Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe"

Ver comentarios

Las más leídas

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Newells: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Lo último

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

El inspector Cristian Gruning estaba imputado en libertad por narcomenudeo, pero cruzó al abogado de otro acusado en la audiencia y ahora irá a la cárcel

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
En vivo: Central completa los 45 minutos de la 7ª fecha ante Sarmiento en Junín
Ovación

En vivo: Central completa los 45 minutos de la 7ª fecha ante Sarmiento en Junín

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Newells: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Ovación
Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells
Ovación

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Bernardi: El amor y la lealtad por Newells me hacen estar acá, aunque me digan loco

Bernardi: "El amor y la lealtad por Newell's me hacen estar acá, aunque me digan loco"

Continúa el temporal en Junín con alerta amarilla: qué pasa con Sarmiento vs Central

Continúa el temporal en Junín con alerta amarilla: qué pasa con Sarmiento vs Central

Policiales
Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

La Ciudad
Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá
Política

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: El domingo vamos a romper la grieta
Politica

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: "El domingo vamos a romper la grieta"

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos