Imputaron a un joven de Roldán por golpear a un chico en la puerta de la escuela

La jueza Luciana Prunotto ordenó 90 días de prisión efectiva para el joven acusado de lesiones leves e intento de evasión de la comisaría

La justicia imputó este sábado a un joven de Roldán , acusado de agredir y causarle lesiones en el ojo a un chico en las puertas de una escuela. El imputado quedó con prisión preventiva efectiva por 90 días, por orden de la jueza Luciana Prunotto, en respuesta al pedido presentado por el fiscal Matías Ocariz.

Según la acusación de la Fiscalía, el pasado 21 de octubre, cerca de las 10 de la mañana, el acusado agredió con un golpe en el rostro a un chico que estaba a punto de ingresar a una escuela ubicada en bulevar Pellegrini al 900, en Roldán. El golpe le causó una tumefacción periocular (hinchazón alrededor del ojo) .

Tras la agresión, el imputado intentó darse a la fuga a bordo de su bicicleta, pero fue rápidamente aprehendido por personal policial en la intersección de las calles Pellegrini e Independencia, en la misma localidad.

Intento de evasión en la comisaría de Roldán

Momentos más tarde del mismo día, ya en el patio de la seccional 6ª de Roldán (San Martín al 800), el joven empujó a un suboficial, lo hizo caer e intentó darse a la fuga. Sin embargo, su intento fue frustrado al ser nuevamente aprehendido por otro de los oficiales presentes. Este hecho fue tipificado como evasión en grado de tentativa.

Finalmente, el fiscal Ocariz le atribuyó otro delito cometido con anterioridad. Se trata de un hurto simple ocurrido el 20 de agosto de 2025, cerca de las 9.30 horas, en una ferretería ubicada en Catamarca al 500 de Roldán. En esa ocasión, habría sustraído una calculadora y un celular que se encontraban sobre el mostrador del local.