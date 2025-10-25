La Capital | Policiales | Cocaína

Zona sur: incautaron decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Fueron aprehendidas ocho personas en cuatro allanamientos. Desde el gobierno provincial señalaron que las investigaciones comenzaron por denuncias de vecinos

25 de octubre 2025 · 15:10hs
En los allanamientos

En los allanamientos, efectivos de la Policía de Investigaciones secuestraron más de 70 envoltorios con cocaína.

La Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió este viernes en Rosario a ocho personas que estarían vinculadas a la venta de droga al menudeo en la zona sur de Rosario. Se incautó cocaína y marihuana tras cuatro allanamientos a raíz de investigaciones iniciadas por denuncias de vecinos.

Los allanamientos, en los que participaron grupos tácticos y de irrupción, se desarrollaron en cuatro domicilios de barrio Tablada, ubicados en Spiro al 300 bis y al 400 bis, en Río Atuel al 4000 y en Hipócrates al 400.

Entre los cuatro procedimientos, los efectivos secuestraron 74 envoltorios de cocaína (contabilizando un total de 16,62 gramos), 1 gramo de marihuana, tres balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones varias, dos cartuchos calibre .40, un iPad, recortes de nylon y bandas elásticas utilizadas para el fraccionamiento.

Denuncias

Las medidas judiciales fueron dispuestas por el fiscal Diego Giro, perteneciente al Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

WhatsApp Image 2025-10-25 at 12.05.03 (1)

Los procedimientos fueron resultado de un exhaustivo trabajo investigativo que se inició tras una denuncia de vecinos sobre posibles puntos de venta de estupefacientes en la zona. A partir de ello, los agentes de la PDI realizaron diversas tareas de campo que permitieron identificar a los presuntos responsables y documentar maniobras compatibles con la comercialización de drogas.

>> Leer más: Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Asimismo, en uno de los domicilios allanados, ubicado en Spiro al 300 bis, los investigadores constataron que la vivienda se encontraba deshabitada y presentaba todas las características de un punto de venta de droga.

Los aprehendidos fueron cuatro mujeres y cuatro hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Noticias relacionadas
Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia.

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Paula Perassi fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011.

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Un joven de 28 años fue detenido el viernes 24 de octubre de 2025 en Cepeda al 3900 bajo sospecha por el crimen de Milton Sández, asesinado el 26 de julio de 2020 en el mismo barrio.

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Ferretería baleada en Empalme Graneros. Personal de PDI realizó las primeras actuaciones en el lugar. 

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Ver comentarios

Las más leídas

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Central se copó en Junín y se aseguró la clasificación a la Libertadores

Central se copó en Junín y se aseguró la clasificación a la Libertadores

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Lo último

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi de Rosario

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi de Rosario

Una última práctica donde quedó claro que los Alpine están muy lejos del resto en México

Una última práctica donde quedó claro que los Alpine están muy lejos del resto en México

Zona sur: incautaron decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautaron decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi de Rosario

Los directivos prepararon todo para que la cantante reconocida en todo el mundo vuelva a su escuela primaria y, por un momento, vuelva a ser Nicole Cucco

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Zona sur: incautaron decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautaron decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Temporal en Rosario: un centenar de reclamos por árboles caídos y desprendimientos de ramas
La Ciudad

Temporal en Rosario: un centenar de reclamos por árboles caídos y desprendimientos de ramas

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central
Ovación

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Imputaron a un joven de Roldán por golpear a un chico en la puerta de la escuela
Policiales

Imputaron a un joven de Roldán por golpear a un chico en la puerta de la escuela

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Central se copó en Junín y se aseguró la clasificación a la Libertadores

Central se copó en Junín y se aseguró la clasificación a la Libertadores

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Ovación
A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central
Ovación

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Todo Newells se alineó con el plan salvación: desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Todo Newell's se alineó con el "plan salvación": desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Di María volvió por el sueño de ser campeón y en pocas fechas empieza a cumplir las previas

Di María volvió por el sueño de ser campeón y en pocas fechas empieza a cumplir las previas

Policiales
Zona sur: incautaron decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautaron decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán por golpear a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán por golpear a un chico en la puerta de la escuela

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

La Ciudad
El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi de Rosario

Temporal en Rosario: un centenar de reclamos por árboles caídos y desprendimientos de ramas

Temporal en Rosario: un centenar de reclamos por árboles caídos y desprendimientos de ramas

La Feria del Libro cierra con las visitas de Osvaldo Gross, Charlie López e Inés Garland

La Feria del Libro cierra con las visitas de Osvaldo Gross, Charlie López e Inés Garland

Scrabble, un deporte de la mente que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana
Información General

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
Política

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria