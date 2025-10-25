Zona sur: incautaron decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Fueron aprehendidas ocho personas en cuatro allanamientos. Desde el gobierno provincial señalaron que las investigaciones comenzaron por denuncias de vecinos

En los allanamientos, efectivos de la Policía de Investigaciones secuestraron más de 70 envoltorios con cocaína.

La Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió este viernes en Rosario a ocho personas que estarían vinculadas a la venta de droga al menudeo en la zona sur de Rosario. Se incautó cocaína y marihuana tras cuatro allanamientos a raíz de investigaciones iniciadas por denuncias de vecinos.

Los allanamientos, en los que participaron grupos tácticos y de irrupción, se desarrollaron en cuatro domicilios de barrio Tablada , ubicados en Spiro al 300 bis y al 400 bis, en Río Atuel al 4000 y en Hipócrates al 400.

Entre los cuatro procedimientos, los efectivos secuestraron 74 envoltorios de cocaína (contabilizando un total de 16,62 gramos), 1 gramo de marihuana, tres balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones varias, dos cartuchos calibre .40, un iPad, recortes de nylon y bandas elásticas utilizadas para el fraccionamiento.

Las medidas judiciales fueron dispuestas por el fiscal Diego Giro, perteneciente al Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los procedimientos fueron resultado de un exhaustivo trabajo investigativo que se inició tras una denuncia de vecinos sobre posibles puntos de venta de estupefacientes en la zona. A partir de ello, los agentes de la PDI realizaron diversas tareas de campo que permitieron identificar a los presuntos responsables y documentar maniobras compatibles con la comercialización de drogas.

Asimismo, en uno de los domicilios allanados, ubicado en Spiro al 300 bis, los investigadores constataron que la vivienda se encontraba deshabitada y presentaba todas las características de un punto de venta de droga.

Los aprehendidos fueron cuatro mujeres y cuatro hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.