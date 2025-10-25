Temporal en Rosario: un centenar de reclamos por árboles caídos y desprendimientos de ramas

Entre el viernes y la mañana de este sábado cayeron casi 80 milímetros de agua y hubo ráfagas de viento de 74 kilómetros por hora

La intensa lluvia que azotó a Rosario desde la mañana del viernes hasta las primeras horas de este sábado, acompañada por fuertes ráfagas de viento , derivó en 186 incidentes . El más grave se produjo el viernes en Riobamba al 6200 , donde una mujer falleció a raíz del derrumbe del techo de su casa .

El alerta amarrillo comenzó el viernes 24 de octubre minutos antes de las 3 de la mañana con vientos del norte a 54 kilómetros por hora. En la mañana de este sábado el alerta fue naranja con vientos que comenzaron en 55 kilómetros por hora y llegaron a 74 kilómetros por hora alrededor de las 9 de la mañana, cuando la lluvia ya se había disipado. En las últimas 36 horas, en Rosario acumuló 77 milímetros de agua .

Del total de los hechos registrados por Protección Civil de la Municipalidad de Rosario , la caída de árboles y desprendimientos de ramas alcanzó 99 denuncias, siendo el incidente que más se replicó en la ciudad.

Además, los cables o columnas en riesgo de caída fueron 58 y los anegamientos , que impiden la correcta circulación por la ciudad, alcanzaron los 28 puntos . En tanto, hubo un derrumbe en la mañana del viernes en Riobamba al 6200 que dejó una víctima fatal .

Pasadas las 6.20, Bomberos Zapadores iniciaron el operativo de emergencia junto a otros miembros de las fuerzas de seguridad provinciales. Según fuentes consultadas por LT8 luego del procedimiento, la víctima fatal, identificada como Eva Victoria Ponce, tenía 74 años y ya había fallecido cuando la encontraron.

Barrios afectados por el temporal

Entre los dos incidentes más repetidos, daños en arbolado público, cables y columnas, se contabilizaron 157 hechos de los 186 que fueron computados por la Municipalidad.

La zona centro acumuló 36 denuncias, mientras que la zona sur alcanzó los 34, el sudoeste y el oeste contabilizaron 19 y 18 reclamos respectivamente. Más atrás el noroeste con 14 y el norte con apenas 11 incidentes.

En total se dañaron 34 árboles, de los cuales 28 se cayeron, y hubo 41 ramas caídas y 24 que estaban a punto de desprenderse. En tanto, en toda la ciudad se registraron siete columnas caídas.

De los 28 anegamientos, ocho se registraron en el norte de la ciudad, siete en el centro, seis en el oeste y entre el sur, sudoeste y noroeste hubo siete zonas anegadas.

A pesar de las grandes ráfagas de viento no se registraron voladuras en toda la ciudad.