El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi de Rosario

Los directivos prepararon todo para que la cantante reconocida en todo el mundo vuelva a su escuela primaria y, por un momento, vuelva a ser Nicole Cucco

El supermercado que está junto a la escuela Juan Enrique Pestalozzi lanzó una promoción especial el domingo 5 de octubre y la cuadra se llenó de vehículos . Gabriela González, la directora del establecimiento educativo, se tomó la cabeza mientras pensaba cómo lograr que los autos eviten detenerse frente a la institución, que ese día recibía a una de sus alumnas más importantes : Nicole Denise Cucco , mejor conocida desde hace unos años, a nivel nacional e internacional, como Nicki Nicole .

La cantante rosarina volvió a su escuela primaria para una entrevista, que le abrió las puertas, se puso a disposición y la dejó recorrer de punta a punta las instalaciones. “Todo me acuerdo. De correr en los pasillos que eran interminables, yo por supuesto me sentaba atrás”, dijo Nicki Nicole antes de que Julio Levia comience la entrevista para el canal Hispa. Ya con la cámara encendida, los bancos corridos y una luz tenue, la exalumna no tuvo reparos en reconocer: “Acá crecí, me eduqué, aprendí a leer y escribir y tuve mis primeros amigos. Tuve mis primeras experiencias musicales. Empecé a valorar la escuela pública ”.

En la previa, los camarógrafos tomaron el ingreso de Nicki Nicole y las docentes que la esperaban, entre ellas Gabriela , hoy al frente de la institución que hace más de 100 años educa al barrio Echesortu y zonas aledañas , y que minutos antes de la llegada del equipo técnico estaba ahuyentando autos de la puerta de la escuela .

Gabriela se ríe e invita pasar a la exestudiante. Para ella siempre será Nicole Cucco. En los registros está así. “A mí me gusta llamarla como la siento, porque es chiquita para mí. Uno ve a sus alumnos, sea quien sea, como pequeños”, contó la directora a La Capital y a partir de allí en la charla no se volvió a mencionar el nombre artístico de la rosarina, que se destaca a nivel mundial.

Cucco vino a Rosario en el marco del festejo por los 300 años de la ciudad, donde ofreció un show sinfónico en el Monumento a la Bandera para unos 250 mil rosarinos. Atento a esta situación, la producción de Julio Leiva gestionó una entrevista y pidió permiso para entrar a la Pestalozzi, porque “eran las raíces de ella”, explicó la directora.

Unas semanas antes de la presentación de Cucco en el Monumento, la producción del canal de YouTube se contactó con Gabriela y le explicó la idea. La directora dio un sí pleno y se puso a disposición, hasta se animó a sugerir que evitaran llegar a la escuela el lunes previo al show, debido al movimiento diario tanto del establecimiento como del barrio y la zona comercial donde está emplazada la Pestalozzi.

Luego de analizarlo y comprobarlo en los días previos, la producción aceptó, pero pidió abrir la escuela el domingo previo al espectáculo. La directora no tuvo problemas y esperó a las 8 de la mañana a los primeros asistentes de Hispa. “Eligieron un salón de planta alta, del lado este. Así que tenía que subir todo antes de las 14 que llegaba Nicole”, reveló la también docente de matemática.

Ese día, un gran movimiento de gente, atraída por las ofertas del supermercado contiguo, la tuvo preocupada. No quería correr riesgos de romper el acuerdo de confidencialidad y reserva: “Estuve de acuerdo en firmar porque Nicole no deja de ser una persona que tiene una vida. Ella se merecía su espacio de tranquilidad y lo agradeció cuando se fue, dijo que estuvo cómoda, que fue libre. Yo estuve como un Rottweiler en la puerta sacando a la gente que estacionaba”.

Sólo puede reproducir palabras de elogios para la producción de la entrevista y el periodista Julio Leiva. Fueron más de dos horas de entrevistas y el recorrido que hizo la exalumna por la Pestalozzi, con total libertad. “Nos quedamos en la secretaría y dirección. No participamos ni como espectadoras. No correspondía”, reconoció Gabriela.

En la entrevista, Nicole Cucco recordó con nostalgia cada esquina de su primaria y las canciones de Mercedes Sosa que se cantaban en los actos escolares. Mencionó a su familia, todos con pasado en la Pestalozzi. Y aunque no tiene los antecedentes de su hermano Guido, que inundó y cortó la luz de la institución en una ocasión, o los de Micaela, otra de sus hermanas y una alumna ejemplar, dejó su huella y todos se acuerdan de ella. Tampoco se sorprendió al escuchar las buenas notas que tenía en música con el docente Nadir Dos Santos como estandarte, pero se negó a saber las de matemáticas.

“En los libros marca que terminó 7º grado en el “A” en 2013 y tiene 10 en plástica y música, en las otras materias notas más normal”, reveló Gabriela, y marcó: “Tenía una tendencia al arte y de hecho fue a la Gurruchaga, que es una secundaria de arte”.

Cómo era Nicki Nicole como estudiante

La Capital pudo recoger el testimonio de Analía Guardia y Mariel Fernández, maestras de Nicole Cucco en 3º y 4ª grado, respectivamente. Ambas de matemáticas, una materia que desafió a la cantante.

Ambas docentes recordaron a Cucco como una alumna “pícara”, “inquieta”, “con mucha energía”, “extrovertida” y “una inclinación por las artes”. Pasaron más de 15 años de la relación alumno-docente y aunque ellas no lo dicen, la propia Nicole recordó visitas a la dirección.

“La invité a la dirección, pero ella no quería entrar porque dicen que siempre la retaban ahí”, confesó entre risas Gabriela, que le entregó un presente a la cantante luego de la entrevista.

“Había un grupo de nenas más pícaras, pero nada en especial. No te hacían renegar”, resumió Analía. Aunque algunos días el cuaderno de las tareas llegaba en blanco, Mariel planteó que “tampoco era de las nenas a las que había que llamar a la familia para decir que no cumplía o que no desarrollaba sus actividades”.

Cuando Nicole Cucco estalló en la música argentina, también lo hizo el grupo de exdocentes de la Pestalozzi. Muchas recordaron a la cantante como exalumna y las maestras de plástica destacaron su mano para el dibujo, evidenciando su veta artística.

Un regalo muy especial para Nicole

Julio Leiva terminó la entrevista, despidió a Nicole y sólo quedó tiempo para una última recorrida. En la planta baja ya estaba esperando Gabriela, la vicedirectora Mónica Gratarola y la asistente Alicia Martínez. Además, tres jóvenes cercanos a la escuela que querían conocer a Cucco.

“Desde la escuela le preparamos una comba con el logo que, cuando la vio, parecía que estaba en una juguetería. Es como si le hubiésemos dado algo súper valioso. La agarró con tanto afecto”, relató la directora, y agregó emocionada: “Para los docentes quedó una huella. Es un trofeo que alguien reconocida mundialmente tenga esa simpleza, ese cariño, es muy significativo”.

Gabriela tenía como misión preservar y cuidar a su exalumna en el retorno a la escuela que hoy dirige. Era lo necesario para que la cantante rosarina pueda conectarse con sus raíces y su infancia, con los olores de sus primeros años, con los pasillos que la vieron correr. Antes de irse se prestó para unas fotos en la gran escalera de la Pestalozzi, la que para Nicole Cucco era inmensa y para Nicki Nicole parece chica.