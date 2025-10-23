La Capital | Novedades | Feria del Libro

Gerdau, junto con alumnos y docentes, presentó la antología "¡Leímos y escribimos más!" en la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025

En el marco de sus actividades de Responsabilidad Social, Gerdau Argentina presentó en la Feria Internacional del Libro de Rosario la antología “¡Leímos y escribimos más!”, resultado del programa educativo “Leer Más, compromiso compartido”

23 de octubre 2025
Gerdau, junto con alumnos y docentes, presentó la antología ¡Leímos y escribimos más! en la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025

El libro reúne los cuentos escritos por alumnos de las escuelas participantes junto a sus docentes, como fruto del concurso de escritura creativa impulsado por la compañía. Durante la presentación —que contó con la participación de los autores de los cuentos y los docentes del proyecto, y fue moderada por Carina Cabo— se compartieron experiencias, aprendizajes y reflexiones en torno a la lectura y la escritura como herramientas de transformación.

Gerdau, con más de 124 años de historia, es una de las principales productoras de aceros largos y la mayor recicladora de chatarra de América Latina. Desde su creación en 2013, el programa “Leer Más, compromiso compartido” se desarrolló en escuelas primarias de las ciudades de Pérez, Soldini y Zavalla (provincia de Santa Fe) y en Montevideo, Uruguay, con el propósito de apoyar a los docentes brindando herramientas que contribuyan a garantizar la sistematicidad, diversidad y calidad de las experiencias de lectura y escritura en las aulas.

A lo largo de estos años, el proyecto se consolidó sobre dos ejes principales:

Capacitación docente, promoviendo la reflexión y el intercambio de saberes sobre las estrategias de enseñanza de la lectura y la escritura, y fortaleciendo el rol de los educadores como mediadores culturales.

Maratón de Lectura, donde colaboradores voluntarios de Gerdau comparten espacios de lectura con los niños en las aulas, fomentando el vínculo entre escuela, empresa y comunidad.

El concurso de escritura y la publicación de esta antología representaron un nuevo capítulo dentro de la iniciativa: más de 380 alumnos exploraron la producción literaria

como una forma de potenciar el lenguaje, el pensamiento y su propia subjetividad, acompañados por docentes que hicieron de la lectura una práctica cotidiana y transformadora.

En línea con su propósito de empoderar a las personas que construyen el futuro, Gerdau reafirma a través de este programa su convicción de que la educación es una poderosa herramienta de transformación social.

Como empresa B Certificada, la compañía impulsa programas que integran el desarrollo educativo, la sostenibilidad y la responsabilidad social, contribuyendo activamente al fortalecimiento de las comunidades donde está presente.

