La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La semi entre River Plate e Independiente Rivadavia, que empezó el viernes en Córdoba, finalizó el sábado por la intensa lluvia. Argentinos Juniors tiene rival.

25 de octubre 2025 · 00:50hs
Leonard Costa, de Independiente Rivadavia, pone la cabeza y Marcos Acuña, de River Plate, su pierna zurda. Semifinal en Córdoba de Copa Argentina pasada por agua.
Así trabajaron en el entretiempo para quitar el agua del Mario Kempes de Córdoba.

Así trabajaron en el entretiempo para quitar el agua del Mario Kempes de Córdoba.

El jueves la primera emoción estuvo en el Gigante de Arroyito, donde Argentinos Juniors le dio vuelta el partido a Belgrano y clasificó a la final de la Copa Argentina. La otra semi empezó el viernes y finalizó el sábado en Córdoba, y arrojó al otro gran finalista: Independiente Rivadavia, que amargó a River Plate por penales.

River quedó afuera de una chance directa de entrar en la Copa Libertadores, que ahora quedó reservada para un campeón inédito de Copa Argentina, como será Argentinos o la Lepra mendocina. Fue 0 a 0 en los 90 minutos y 4-3 para los mendocinos desde los doce pasos, con la gran figura de Centurión, que le detuvo el disparo a Borja. Galoppo la tiró afuera. Colidio, Meza y Montiel convirtieron. Costa en Independiente Rivadavia la tiró a las nubes y convirtieron Gómez, Sartori, Studer y Villa.

Pensar que Central Córdoba perdió con los mendocinos en el último instante de un interminable adicional, en la instancia de cuartos de final. El equipo charrúa, que también quedó afuera del Reducido de la C, mereció sin dudas mejor suerte.

Independiente Rivadavia quiere hacer más historia y transformarse en el primer campeón mendocino del fútbol argentino de la AFA. En un año increíble para la provincia, ya que además de Godoy Cruz (que en realidad pelea por no descender) ahora tendrá a Gimnasia en primera, luego de ser campeón de la Primera Nacional.

La tremenda desazón de River Plate

Ahora River, que se fue de nuevo abucheado, solo le queda la tabla general para entrar a la Libertadores. Hoy está segundo, pero si Boca le gana el lunes a Barracas el lunes el pendiente, lo superará. Mientras que tiene a Argentinos y Deportivo Riestra al acecho.

Argentinos Juniors llegó por primera vez a la final de la Copa Argentina, gracias al triunfo en Rosario el jueves por 2 a 1, antes de que se viniera la lluvia. En Córdoba no pasó lo mismo. Empezó tenue pero en el final del primer tiempo un aguacero impidió que la pelota circulara con normalidad.

Eso hizo que el partido, que empezó el viernes, terminara el sábado. El árbitro Andrés Giariano tuvo que esperar a que la lluvia amainara y a que los colaboradores del estadio Kempes trabajaron con secadores para intentar minimizar los charcos.

Lo que pasó en el primer tiempo en Córdoba

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1981908008197312537&partner=&hide_thread=false

Por eso, el segundo tiempo demoró bastante su inicio y si se reanudó fue porque no se podía postergar para el sábado a la noche, en vistas de la veda por las elecciones legislativas del domingo.

Entonces, el juego volvió a empezar sin que estén dadas las condiciones porque la pelota se frenaba, pero a decir verdad la lluvia fue parando y el Kempes mostró que tenía un gran drenaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1981898725623533641&partner=&hide_thread=false

Antes, en el primer tiempo River estuvo más cerca de quebrar el cero, en una triple acción a los 32 minutos, pero sobre todo en el remate en el palo anterior de Juanfer Quintero, con un zurdazo de afuera del área.

Esas dos acciones fueron las más peligrosas de la primera mitad, ante una Lepra mendocina muy medida y que, como siempre, dependió de las corridas de Sebastián Villa, al que le vino al pelo el campo mojado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1981900721206226953&partner=&hide_thread=false

Un segundo tiempo condicionado por el agua

El complemento se caracterizó por la ya común impaciencia de los hinchas millonarios, reclamándole a los jugadores.

Como viene ocurriendo desde hace rato, River se llenó de impotencia, se nubló y cada vez más la Lepra se fue animando con la velocidad por las bandas.

River solo tuvo un cabezazo imperfecto de Martínez Quarta que pegó en la parte de arriba del travesaño, tras un córner. Pero en el adicional, Centurión le sacó el gol al cabezazo de Galoppo.

Por eso, al final, todo se definió en los penales.

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que puede traer severas complicaciones. Ya hubo cuatro muertos en el país. Cuál es la situación local

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

