La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

En la casa de estudios se realizó una jornada de trabajo con autoridades de ocho localidades, una apuesta a colaborar con procesos de planificación urbana

22 de octubre 2025 · 12:14hs
Ocho municipios y comunas del sur santafesino participaron del encuentro en la facultad de Arquitectura de la UNR

Ocho municipios y comunas del sur santafesino participaron del encuentro en la facultad de Arquitectura de la UNR, entre ellas Villa Gobernador Gálvez.
Promover el desarrollo y arraigo de su población es uno de los desafíos que enfrentan numerosos municipios y comunas de la provincia. Y la universidad pública puede ser un motor de transformación concreta en cada localidad. Sobre esos puntos giró la jornada que esta semana reunió a las autoridades de la facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y representantes de ocho localidades del sur santafesino.

El encuentro tuvo como objetivo consolidar el trabajo conjunto entre esta casa de estudios y los gobiernos locales. Para esto, la facultad de Arquitectura convocó a intendentes y presidentes comunales de la región a una reunión de trabajo orientada a la firma de convenios marco y específicos de cooperación.

El decano Pedro Ferrazini encabezó la jornada, acompañado por autoridades de la facultad, entre ellas Ana Valderrama, Gabriel Chiarito, Aldana Prece, Aldana Berardo y Matías Pallás. En representación de los gobiernos locales estuvieron presentes Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez; Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa; Adrián Biyovich, de Luis Palacios; María Laura Mozzi, de Villa Mugueta; y representantes de Funes, Máximo Paz y Santa Isabel.

“Como gestión tenemos la voluntad de aportar al desarrollo de las localidades, buscamos generar una sinergia entre la facultad y los municipios y comunas. Entendemos que los gobiernos locales son espacios claves para la comunidad, por eso queremos que nuestros equipos técnicos se sumen para brindar mejores condiciones de ordenamiento y planificación territorial”, explicó Ferrazini.

El encuentro fue organizado por el Área de Vinculación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Extensión Universitaria, Vinculación y Transferencia, que impulsa acciones para articular el conocimiento y las capacidades de la facultad con el territorio, favoreciendo el desarrollo social, productivo y tecnológico de las comunidades.

Durante la jornada se presentaron las principales herramientas que la institución pone a disposición de municipios y comunas, entre ellas la asistencia técnica en la formulación y ejecución de proyectos de innovación y desarrollo, la capacitación de equipos locales en herramientas digitales y oficios, y la posibilidad de realizar prácticas profesionales y pasantías para estudiantes en articulación con las gestiones locales.

Esta reunión forma parte de una agenda de trabajo que la Facultad viene construyendo con municipios y comunas del sur santafesino, con el propósito de fortalecer el vínculo entre la universidad pública y el territorio, y generar proyectos conjuntos que promuevan el desarrollo con arraigo en cada localidad.

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley