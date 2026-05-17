Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

Se registraron estafas virtuales en varias ciudades del país, entre ellas en la localidad de Rafaela, en el norte santafesino. Piden denunciar los casos

A pocas semanas de que saliera a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026, en varios lugares del país se registraron estafas virtuales relacionadas a la venta de las preciadas imágenes.

De acuerdo a un informe publicado por el sitio web Chequeado, como sucedió con la Copa del Mundo de Qatar 2022, coleccionistas de distintas ciudades tuvieron problemas cuando intentaron comprar on line álbumes o figuritas.

La estafa más habitual consiste en supuestos revendedores que ofrecen las figuritas y el álbum del Mundial 2026 mediante sitios falsos y publicaciones en redes sociales . Una vez recibido el pago, que piden hacerlo vía transferencia bancaria, cortan el contacto con la víctima y no envían el producto.

En San Rafael, Mendoza, un joven de 28 años denunció haber sido estafado tras pagar $ 1.129.000 por el álbum y figuritas. Según informaron medios locales, la víctima se contactó con un supuesto distribuidor, realizó la transferencia y, finalmente, fue bloqueado sin recibir los productos.

Un caso muy similar fue denunciado en la ciudad de Malargüe, en la misma provincia, donde una vecina perdió más de $ 1,5 millones. Por su parte, un joven en Rafaela, Santa Fe, reportó haber sido estafado por cerca de $ 2 millones al intentar comprar 25 álbumes y mil paquetes de figuritas a través de Instagram.

También se detectaron estafas que consisten en descargar PDF “gratis” de las figuritas del Mundial. Junto a las figuritas originales, empezaron a circular ofertas paralelas de planchas imprimibles que prometen entregar todas las figuritas en un único archivo PDF, según explicó el juez penal Carlos Richeri en una nota de Infobae.

“El primer peligro ocurre antes incluso de bajar el archivo”, señaló Richeri. “Con solo entrar al link y aterrizar en la página, sin hacer click en ningún botón ni aceptar ningún permiso, el sitio puede instalar software malicioso en el dispositivo”.

Al menos 20 sitios fraudulentos en América Latina

La empresa de ciberseguridad Kaspersky detectó al menos 20 sitios web fraudulentos en América Latina, de los cuales 13 están dirigidos a países de habla hispana, que simulan ser tiendas oficiales.

“Las direcciones web replican el diseño, la identidad visual y las etapas del proceso de compra del producto oficial, lo que confunde a los usuarios y aumenta las probabilidades de éxito del fraude. Estos sitios muestran opciones con precios muy por debajo del mercado o promociones que parecen imperdibles”, explica el análisis.

Las páginas simulan con gran detalle un comercio electrónico legítimo, mostrando envío gratuito, botones de “Agregar al carrito” y campos para calcular el costo de envío, además de una sección de “Productos relacionados”.

Algunos de estos sitios también incluyen supuestos centros de atención al cliente, direcciones físicas y correos de contacto. El punto clave del fraude aparece en la etapa de pago dentro de los sitios, donde las víctimas son dirigidas a realizar transferencias.

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI), que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación, ya había alertado sobre este tipo de engaños en el país durante el Mundial de Qatar 2022.

Desde el organismo aseguraron que el organismo “no recibió denuncias este año” por estas estafas. No obstante, confirmaron que “por supuesto, hay circulando álbumes falsos y ofertas falsas de venta de figuritas o de álbumes en redes sociales”.

Claves para evitar caer en este tipo de estafas

La empresa Panini, la tienda oficial del álbum y figuritas del Mundial 2026, alertó en un comunicado sobre las estafas que circulan y brindó recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas.

Si la compra es online, es importante verificar detenidamente que la barra de navegación diga “https://www.zonakids.com ” (el sitio oficial de Panini) y no un nombre similar o diferente, ni que tampoco tenga una terminación diferente a ".com”.

“Asimismo, Panini nunca solicitará pagos por transferencias a ningún CBU ni alias. En su sitio oficial, las compras se abonan únicamente mediante pago electrónico a través de la plataforma de Mercado Pago. También se pueden encontrar los productos en la tienda oficial de Panini en Mercado Libre”, sostuvo.

Ante la eventualidad de resultar víctima de una estafa, desde la UFECI recomiendan formular la denuncia en la comisaría o en la oficina receptora de denuncias que corresponda al domicilio y reportar el caso enviando un correo a [email protected].