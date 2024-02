La EPE dice que detrás del robo de cables hay bandas, pero que el caso Ezequiel es un "efecto contagio"

La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, señaló que el chico que falleció tras recibir una fuerte descarga de electricidad "no tiene nada que ver con el gran delito del robo de cables"

La muerte de Ezequiel Curaba, el joven que sufrió gravísimas quemaduras cuando intentaba robar cables de alta tensión en una fosa de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) el domingo pasado, se convirtió en una tragedia que pone en evidencia no solo las enormes desigualdades sociales, sino un delito que está generando un “efecto contagio". Desde la EPE aseguraron que detrás del robo de cables “hay bandas organizadas con inteligencia e interrelación con otras provincias”.

Y continuó: “Lo que pasó con Ezequiel es una falla en su educación y formación. Su caso no tiene nada que ver con el gran delito de la chatarra, de robo de cables y mercado negro de metales. Hoy con el precio que tienen se convirtió en una gran actividad delictiva”.

La EPE comenzará a trabajar con el Ministerio de Seguridad “para evitar este tipo de delitos” en zonas donde se pueda hacer inteligencia como lo son las grandes ciudades de Santa Fe. “Detrás de estos robos están bandas organizadas, esto no lo puede hacer cualquiera, también hay interconexión con otras provincias como Entre Ríos. Tiene que tomarse como eso: un delito organizado y económico”, detalló Geese.

De acuerdo a las estadísticas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en 2023 hubo seis casos de personas fallecidas en circunstancias parecidas. El 11 de noviembre de 2023, un hombre murió producto de una descarga eléctrica mientras intentaba robar un tendido de la red de media tención en una subestación transformadora ubicada en Avellaneda y Cisnero, en la zona sudoeste de Rosario. La EPE denunció 191 casos de electrocución en la provincia durante ese año.

Una ley

En 2023 se reglamentaron seis artículos de la Ley N° 14.191 que dispuso la creación del "Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos". El objetivo de la norma es poner fin a los robos de cables de empresas de servicios públicos así como elementos de cobre de dispositivos de seguridad de medidores de esas mismas empresas e incluso de viviendas particulares.

El artículo 2 del texto entiende por metales no ferrosos "a todos los metales que no son hierro y a sus aleaciones, donde éste es componente principal, conforme la siguiente enumeración no taxativa: cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto; cromo; molibdeno; titanio; tantalio; niobio; tungsteno; cerio; aleaciones de aluminio-cobre; aluminio-manganeso; aluminio-silicio; aluminio-magnesio-silicio; aluminio-zinc; bronces al estaño; bronces al plomo; bronces al aluminio; bronces al silicio; bronces al berilio; latón blando, duro y semiduro; antimonio, entre otros".

Dolor y bronca

Ezequiel cursó hasta tercer año en la Escuela Secundaria Carlos Fuentealba de barrio Santa Lucía, donde lo recuerdan con cariño. La docente de Lengua y Literatura Melina Gigli fue su profesora en los primeros años y se animó a postear en redes sociales un emotivo texto donde pidió honrar su memoria y recordarlo como un chico trabajador que hacía lo que podía para sostener a su familia.

Ezequiel Curaba.jpg Ezequiel Curaba murió al recibir una descarga de electricidad. Docentes del barrio Santa Lucía, donde el chico fue a la escuela, estaban conmovidos por lo ocurrido.

El triste final del muchacho conmocionó a la comunidad educativa y también generó cuestionamientos por el tratamiento que tuvo el tema y la repercusión en las redes sociales, donde abundaron comentarios feroces y despectivos hacia Ezequiel.

Juan Pablo Casiello, titular de Amsafe Rosario, salió este miércoles a condenar los discursos de odio en las redes sociales.

“Lamentablemente, sigue habiendo un sector de la población que sigue esperando estas situaciones y celebra que este joven se haya muerto electrocutado. Quienes más padecen estos actos de robo o vandalismo son las escuelas. De ninguna manera justificamos delitos, los rechazamos, pero contextualizamos una situación que es dramática. No hay nada que festejar. Como sociedad tenemos que hacernos cargo. Qué mal estamos que para que un chico, para sobrevivir, roba un cable y se muere y hay un sector de la población que lo festeja”, destacó Casiello.

Además agregó: “Estamos muy mal y hay que llamar la atención sobre eso. Hay una crisis social muy profunda en el marco de una brutal miseria y una desigualdad que es horrorosa. O pensamos en construir una sociedad más igualitaria o seguiremos estando así, y habrá muchos Ezequiel y habrá más robos de cables y más chicos muertos. Hay que plantear una reflexión profunda sobre la sociedad en la que vivimos y qué respuesta damos. Si creemos que festejar la muerte de un chico está bien, le erramos mal”.