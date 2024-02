Joven muerto tras robar cables: el recuerdo en la escuela de Santa Lucía donde estudió

Melina Gigli, docente de esa institución ubicada en la zona oeste, posteó en Facebook un mensaje en el que pidió honrar la memoria del joven. “No quiero que lo recuerden así. Él era Eze, mi alumno, nuestro alumno. Él era muy dulce y andaba con un carro. Tuvimos muchas mañanas de mates y sonrisas. Le gustaban los cuentos pero no leer. Estamos en deuda. Qué crueldad. Él tiraba de un carro, andaba cirujeando. El hambre no espera. Era tan dulce, tiraba de su carro”, escribió.