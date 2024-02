"Tenía una sonrisa particular", recordó una docente sobre el joven muerto tras robar cables

Melina Gigli fue profesora de Ezequiel Curaba hasta 2º año. "Era un chico que nunca levantaba la voz, no le gustaba leer pero sí escuchar y mucho", puntualizó

Este miércoles, Melina recordó en diálogo con La Capital: " Ezequiel tenía una sonrisa muy particular, como vergonzosa y siempre le brillaban los ojos". Amplió : " En general ,en clases de Lengua y Literatura leemos mucho. A Ezequiel no le gustaba leer, pero sí escuchar y mucho”. Agregó: "Todos los docentes de la escuela tenemos ese recuerdo, el de su sonrisa. Era un alumno que nunca levantó la voz”.

Ezequiel comenzó a cursar el tercer año de la secundaria “y después dejó" porque no pudo sostener ir a clases diariamente. "No sabemos si después ingresó a un Emppa", contó Melina. Cuando el muchacho abandonó la escuela “se hizo lo que se hace siempre en las escuelas públicas: tratar que los alumnos vuelvan a estudiar, ya que la escuela es el lugar más seguro y de mayor contención", remarcó. Aclaró: "En este intento de hacer volver a Ezequiel no quiero dejar afuera a la directora, Valeria Ríos, y a todo un equipo de trabajo que está en el barrio y en la escuela secundaria que tienen un objetivo muy claro: que los chicos tienen que estar ahí, en la escuela”.