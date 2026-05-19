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Cadetes de Rosario, al límite: denuncian jornadas de hasta 15 horas y piden regular a las apps

Reclamaron en el Concejo una actualización de la ordenanza, que tiene casi 20 años y no contempla las aplicaciones. Denuncian falta de obra social y seguros, y advierten que en la ciudad ya hay 9 mil repartidores con menos pedidos y más horas en la calle.

Matías Petisce

Por Matías Petisce

19 de mayo 2026 · 17:02hs
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El Sindicato de Cadetes de Rosario participó de una reunión en la comisión de Producción y Promoción de Empleo.

El Sindicato de Cadetes de Rosario participó de una reunión en la comisión de Producción y Promoción de Empleo.

Repartidores de Rosario solicitaron una actualización de la ordenanza que regula la actividad. Aseguran que la normativa actual no se cumple y que la precarización laboral del sector es cada vez mayor ante empresas que no exhiben un rostro visible y tampoco cumplen con cargas sociales, que quedan en manos del propio trabajador. Se estima que en la ciudad hay alrededor de 9 mil repartdores, que pasaron de trabajar de 8 a 15 horas para poder cubrir sus necesidades básicas en un rubro cada vez más numeroso y con una demanda en baja.

Los trabajadores se presentaron este martes en una audiencia en la comisión de Producción y Empleo del Concejo Municipal para exponer la realidad que atraviesa el sector desde hace años. Lo hicieron en conjunto con los concejales justicialistas Pablo Basso, Mariano Romero y María José Poncino, que presentaron días pasados una modificación a la ordenanza 7.042 y su modificatoria (8.026/26) para generar una serie de beneficios que permitan mejorar las condiciones laborales de este empleo, que mueve gran parte de la economía local sobre ruedas.

Repartidores: un rubro cada vez mayor

"La realidad es que nuestro sector es cada vez más grande y movemos gran parte de la economía de la ciudad. Sin embargo, estamos en una situación de precarización permanente y la ordenanza vigente no se cumple, ya que tiene 20 años de antigüedad y figura en Tránsito cuando debería estar en Desarrollo Económico y Empleo", comentó en declaraciones a La Capital el titular del Sindicato de Cadetes de Rosario, Nicolás Martínez.

Es por eso que en el pedido también solicitaron una mesa de trabajo conjunta para poder aportar ideas y consideraciones con vistas a la redacción de una nueva normativa local, puesto que la actual y vigente no contempla las aplicaciones móviles.

"No tenemos obra social y las empresas no se hacen cargo de ningún seguro contra robo o accidentes, que tenemos a diario. También solicitamos paradas seguras para no estar a la imtemperie y una regulación y contralor clara para las empresas. Porque a nosotros nos controlan, pero no se comportan de la misma manera con quienes deben tributar y pagar impuestos y cargas sociales como corresponde y que exhiban una cara visible, más allá de que muchas herramientas y derechos pertenecen a la órbita del Ministerio de Trabajo", sostuvo.

>> Leer más: Rosario censará a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo y seguridad

Es por eso que solicitó "un rol activo" del Estado en todos los niveles para terminar con la relación desigual. "Hace unos años, había compañeros que trabajaban entre ocho y nueve horas y eso alcanzaba, pero hoy esa situación cambió porque ante la pérdida de empleo, el que tiene una moto se vuelca a nuestra actividad o se dedica al pluriempleo. Es decir, hay más personas y menos trabajo, también porque hay menos ventas y consumo. Por eso hoy en día se ven compañeros hasta 14 o 15 horas por día", sintetizó.

Martínez evaluó que el promedio de un pedido está 2.500 pesos, pero el flujo de envíos es cada vez menor ante un costo de vida y mantenimiento cada vez mayor de sus herramientas de trabajo, ya sea motos o bicicletas, cuyos seguros corren por cuenta de cada cadete.

Al tratarse de un rubro nómade, que en su mayoría trabaja en la informalidad, no hay un registro exacto de la cantidad de repartidores en Rosario. "No hay un número exacto, pero creemos que tiene que haber entre 8 mil y 9 mil, ya que para tener una idea sólo Pedidos Ya cuenta con 2.500 más o menos", apuntó. Es por eso que le pidieron a los concejales que "dejen de lado la camiseta partidaria y trabajen por el sector".

Repartidores: actualización y registro

Por su parte, el concejal Basso comentó en declaraciones a este medio que desde hace tiempo trabajan para actualizar la ordenanza vigente, sancionada en 2006, que estaba encuadrada bajo la órbita de Tránsito.

"Intentamos actualización para contemplar incorporaciones y modificaciones surgidas en la actividad, tratando de darle ordenamiento a la situación, ya que como es una salida laboral en plena crisis, es un sector desbordado. Nos encontramos con una ciudad atiborrada de cadetes, por eso este problema se tiene que abordar como actividad económica y no de tránsito, y tiene que tener beneficios para hacer un buen reflejo de este rubro", argumentó.

Como primera medida, el proyecto presentado el pasado 7 de mayo contempla incluir a otros vehículos por fuera de los motorizados. También propone un programa de beneficios a quienes se registren.

>> Leer más: Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

"Proponemos fomentar la gratuidad del trámite de la renovación de la licencia, una línea de créditos en el caso de robo de vehículos, acceso a capacitaciones y una serie de exigencias a las empresas, que por lo general son aplicaciones, más allá de otro tipo de rubros tradicionales, que por lo general que no cumplen con lo normativa", comentó.

En ese marco, la iniciativa reclama "contar con un local habilitado en Rosario, poseer la cantidad de trabajadores que prestan servicios, obligación de reconocerles un seguro laboral y contar con los instrmentos que debe contar toda actividad económica".

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Se estima que en la actualidad hay alrededor de 9 mil repartidores en Rosario, aunque se trata de un rubro informal.

Se estima que en la actualidad hay alrededor de 9 mil repartidores en Rosario, aunque se trata de un rubro informal.

"Estamos al tanto del relevamiento que está haciendo el municipio, que busca un ordenamiento en la calle por el conglomerado de repartidores en muchos centros comerciales, pero nosotros buscamos regular la actividad desde una perspectiva de actividad comercial, ya que quienes salen con estas mochilas no lo hacen por gusto o por moda si no que representan a empresas que tienen que tomar responsabilidades", precisó.

Lineamientos generales del proyecto

Gratuidad en la renovación de licencia: Exención del pago del sellado municipal para la renovación de la licencia de conducir a aquellos trabajadores motorizados que acrediten un año de permanencia ininterrumpida en el registro.

Trámites: Acceso a un esquema de turnos preferenciales para la gestión, vinculación o actualización de los trámites relativos a las licencias de conducir, garantizando celeridad en la atención de los trabajadores registrados.

Reposición por robo: Gratuidad en el trámite de duplicado de licencia de conducir en caso de robo o extravío ocurrido durante la jornada laboral, previa presentación de la denuncia policial.

Acceso a microcréditos: Acceso a líneas de financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico para la adquisición o reparación de vehículos (motocicletas, bicicletas eléctricas, kits de seguridad, neumáticos) y renovación de elementos de trabajo.

Puntos de descanso: Acceso exclusivo a las "Estaciones de espera" que el Municipio disponga, las cuales contarán con conectividad, puntos de carga de dispositivos móviles e hidratación. La implementación y el mantenimiento de estas estaciones serán financiados mediante un fondo específico conformado por el aporte obligatorio de las plataformas digitales de reparto, cuya tasa será reglamentada por el Ejecutivo en función de la cantidad de repartidores activos que cada empresa posea en el Registro Municipal.

Acceso a talleres de mecánica rápida y mantenimiento de vehículos. Dichas instancias serán coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Económico mediante la firma de convenios de colaboración académica con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

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