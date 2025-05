Zona oeste: una familia se quedó sin casa luego de que se derrumbara

Una familia de Ocampo al 5700, en barrio Villa Urquiza, en la zona oeste de Rosario, vive momentos de angustia tras sufrir el derrumbe de parte del techo de la casa, movimiento que también afectó seriamente a las paredes . El episodio dejó la vivienda en muy mal estado y, si bien desde la Dirección de Protección Civil de la Municipalidad les informaron que no había peligro de un otro desmoronamiento, el inmueble requiere trabajos del albañilería muy importantes y costosos que el grupo no puede afrontar.

derrumbe ocampo 5700 2.jpg El desplazamiento del revoque dejó profundas grietas en la pared de la planta alta. Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

“La casa tiene 13 años y nunca tuvimos un aviso de que esto podría pasaron. No escuchamos ruidos que pudieran anticipar algo así. Fue un golpe seco y un estruendo espantoso. El derrumbe fue interno. Lo que pasa es que lo cayó me corrió de lugar las paredes del frente. En ese momento, yo estaba en mi habitación que da a la calle y mi hija en el otro dormitorio. En la planta baja, donde vive mi hermana, por suerte no sucedió nada. Nadie resultó herido. Personal de Protección Civil revisó y no detectaron grietas o rajaduras”, destacó Silvia.