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Alerta a la madrugada: un gran incendio afectó una chatarrería de la zona sudoeste

Los bomberos trabajaron durante una hora hasta que lograron controlar el siniestro en inmediaciones de un acceso a la avenida Circunvalación

17 de septiembre 2026 · 08:40hs
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El incendio ocurrió este jueves en Gaucho Antonio Rivero y José María Rosa.

Foto: Policía de Santa Fe.

El incendio ocurrió este jueves en Gaucho Antonio Rivero y José María Rosa.

La Policía de Santa Fe confirmó este jueves un incendio importante en una chatarrería de Rosario. Los encargados del operativo indicaron que el fuego afectó un área grande de un predio de la zona sudoeste y la situación quedó bajo control en las últimas horas de la madrugada.

Los Bomberos Zapadores consiguieron sofocar las llamas en el cruce de Gaucho Antonio Rivero y José María Rosa, la colectora exterior de la avenida Circunvalación. Más tarde, dos unidades más de los Bomberos Voluntarios se sumaron al procedimiento para terminar de resolver el conflicto.

En primera instancia, fuentes oficiales precisaron que sólo se produjeron daños materiales como consecuencia del siniestro. En el lugar no había personas lesionadas o intoxicadas.

¿Qué pasó en la chatarrería luego del incendio?

Los bomberos respondieron a la denuncia poco después de las 2.30 de la mañana. En ese momento, la primera dotación de zapadores pidió apoyo para extinguir un incendio en un montículo de material metálico de 4 metros de altura.

De acuerdo al relevamiento que hicieron los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales, el fuego afectó un área de 450 metros cuadrados. Mientras un grupo se ocupaba de apagar las llamas con agua, otro se fue a reabastecer el segundo vehículo a un hidrante cercano.

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El procedimiento concluyó alrededor de las 3.50 de la mañana. Por entonces, otras dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios se habían sumado a colaborar para asegurar la zona.

Según fuentes oficiales, el incendio sólo provocó daños dentro de la chatarrería ubicada frente a la colectora de Circunvalación. En esta instancia no había indicios con respecto a la probable causa del siniestro.

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